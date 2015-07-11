Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Атлетиком»

Сегодня «Краснодар» проведет третий контрольный матч в рамках предсезонного сбора в австрийском Клагенфурте. Соперником российской команды будет «Атлетик» Бильбао.





Стал известен стартовый состав краснодарцев: Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Ахмедов, Мамаев, Перейра, Смолов, Лаборде, Ари. Запасные: Синицын, Кавлинов, Старков, Марченко, Газинский, Батютин, Быстров, Вандерсон.