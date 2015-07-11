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    • Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Атлетиком»

    Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Атлетиком»

    Сегодня «Краснодар» проведет третий контрольный матч в рамках предсезонного сбора в австрийском Клагенфурте. Соперником российской команды будет «Атлетик» Бильбао.

    Стал известен стартовый состав краснодарцев: Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Ахмедов, Мамаев, Перейра, Смолов, Лаборде, Ари. Запасные: Синицын, Кавлинов, Старков, Марченко, Газинский, Батютин, Быстров, Вандерсон.

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    Источник: ФК «Краснодар»

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    11.07.2015 16:29
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    Комментарии (19)
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    enot7000
    1436623913
    боевой
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    АнДрЮхА 21
    1436623974
    ну тут Атлетик точно победит
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    Vector
    1436624172
    Чего-то как-то много иностранщины...
    Ответить
    shinnik
    1436624457
    на рога и аллесклагенфурт.
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    Петр 1
    1436625911
    под новый лимит подстраиваются.
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    Betty Fork
    1436632122
    А кто сильнее Реал Сосьедад или Атлетик Бильбао?)
    Ответить
    rubinovyi2
    1436634700
    Не подарок..,но удачи Краснодару! Забодайте их,на хрен!
    Ответить
    bobur505505
    1436635711
    Ахмедову удачи.....супер опорник
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    nahan
    1436704651
    Быкам удачного матча.
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    ologreds
    1694997630
    numo435399
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