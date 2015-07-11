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    • Карл-Хайнц Румменигге: «Швайнштайгер переходит в «Манчестер Юнайтед»

    Карл-Хайнц Румменигге: «Швайнштайгер переходит в «Манчестер Юнайтед»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что полузащитник команды Бастиан Швайнштайгер переходит в «Манчестер Юнайтед». 30-летний футболист провел в составе мюнхенского клуба в общей сложности 500 матчей и забил в них 68 голов.

    «Бастиан хочет что-то нового в конце своей карьеры. Он попросил, чтобы мы пошли навстречу его пожеланиям», — приводит слова Румменигге официальный «твиттер» «Баварии».

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    Источник: ФК «Бавария»

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    11.07.2015 15:57
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    Комментарии (755)
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    lessnik86
    1436681599
    МЮ в новом сезоне будет рвать и метать - факт!
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436683506
    Надо иногда идти навстречу...
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    Mr_Tim
    1436683899
    Шик! давно хотел Швайни к нам)))
    Ответить
    Сливки общества
    1436693059
    Мюллер не перейдет в Юнайтед. Карл-Хайнц Румменигге опроверг все слухи вокруг интереса \"Манчестер Юнайтед\" к Томасу Мюллеру: \"С Бастианом была очень особенная ситуация. Могу успокоить всех болельщиков - мы больше не отдадим ниодного игрока в МЮ. Мы никогда не получали предложения по Томасу Мюллеру\".
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    Edgar-Davids
    1436694111
    Теперь у МЮ два первоклассных исполнителя штрафных ударов (Депай и Швайни)...
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    nahan
    1436704528
    Красным дьяволам повезло.
    Ответить
    112910415
    1436722874
    новая реальность
    Ответить
    teodogat
    1437172292
    Трындец приходит великому клубу, походу опять безвременье настает, Швайни уходит, Мюллера и Робена предлагают за Ди Марию, кто останется то?
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    NK-creative
    1438444155
    Что не все спокойно у Гвардиолы в его королевстве.
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    ologreds
    1694997630
    numo435397
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