Карл-Хайнц Румменигге: «Швайнштайгер переходит в «Манчестер Юнайтед»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что полузащитник команды Бастиан Швайнштайгер переходит в «Манчестер Юнайтед». 30-летний футболист провел в составе мюнхенского клуба в общей сложности 500 матчей и забил в них 68 голов.

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«Бастиан хочет что-то нового в конце своей карьеры. Он попросил, чтобы мы пошли навстречу его пожеланиям», — приводит слова Румменигге официальный «твиттер» «Баварии».