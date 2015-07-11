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    • Сегодня в 16:15 может быть объявлено о трансфере Швайнштайгера

    Сегодня в 16:15 может быть объявлено о трансфере Швайнштайгера

    Сегодня в 16:15 мюнхенская «Бавария» проведет пресс-конференцию. Предположительная тема встречи с журналистами – переход полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера в «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что игрок подпишет с англичанами трехлетний контракт с зарплатой 10 млн. евро в год, а приблизительная сумма трансфера составит 20 млн евро.

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    Источник: Sports.ru

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    11.07.2015 14:57
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    Комментарии (83)
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    Die Roten
    1436620646
    о нет.
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    LEGGI
    1436620742
    как так, он всю карьеру отыграл за Мюнхен
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    JepPs
    1436621166
    лучше в это время обьявили бы об увольнения Переса,была бы новость огонь...а это че... Игрок Чемпионата одной команды,перешел в АПЛовское Дно...круто че...
    Ответить
    Ахад
    1436621490
    лучшее враг хорошего...воистину...распилить великую команду...продать крооса манджукича швайни...перевести лучших крайних защитников мира в опорку...купить на закате пенсионера хаби платя ему 10 млн евро...проиграть два года подряд с позором двум испанским командишкам не годящимся и в подмётки хайнкесовской машине...на такое способен только каталонский засл(Р)анец...гнать взашей лысого 3,14дараса домой к девочкам!!!
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    Ахад
    1436621825
    румменигге с гвардиолой под трибунал за шпионаж в пользу дотационной испании
    Ответить
    Vector
    1436622359
    15-57... Раньше на 18 минут.
    Ответить
    Bonnucci
    1436638556
    У Отхода бомбит он всю вину в трансфере Швайнштайгера ложить на Гвардьолу и Румениге, не зная что еще сказать!!!
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    Bonnucci
    1436638757
    Болельщики фашистской баварии \"Во всем виноват лысый физрук\" ахахаха надеюсь он и в правду развалить вашу команду, так что вы скоро даже Чемпионами бундеслиги не станете!!!
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    nahan
    1436704302
    Не смогли-таки удержать Бастиана.
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    ologreds
    1694997631
    numo435393
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