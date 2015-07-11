В «Манчестер Юнайтед» Швайнштайгер будет зарабатывать значительно больше

Полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Футболист отказался продлевать с клубом действующий до 2016 года контракт.
Приблизительная сумма трансфера составит 20 млн евро, однако клубы еще не пришли к соглашению. В то же время манкунианцы достигли соглашения с самим игроком и как сообщает ВВС в Манчестере Швайнштайгера ожидает значительное повышение оклада. Ранее сообщалось, что в новой команде немец будет зарабатывать 10 млн евро в год.
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