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    • В «Манчестер Юнайтед» Швайнштайгер будет зарабатывать значительно больше

    В «Манчестер Юнайтед» Швайнштайгер будет зарабатывать значительно больше

    Полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Футболист отказался продлевать с клубом действующий до 2016 года контракт.

    Приблизительная сумма трансфера составит 20 млн евро, однако клубы еще не пришли к соглашению. В то же время манкунианцы достигли соглашения с самим игроком и как сообщает ВВС в Манчестере Швайнштайгера ожидает значительное повышение оклада. Ранее сообщалось, что в новой команде немец будет зарабатывать 10 млн евро в год.

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    Источник: BBC

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    11.07.2015 14:06
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    Комментарии (80)
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    alessios1990
    1436621296
    Деньги для Басти никогда не стояли на первом месте! Для него важно иметь доверия главного тренера и просто заниматься любимым делом - играть в футбол)
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    Ирокез
    1436625571
    Пусть переходит,нам беха не помешает)) Немецкие машинки в любом возрасте хороши!
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    Сливки общества
    1436630908
    Надо же было чем-то заманивать.
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    andrefino13
    1436633649
    В Баварии,уже давно,Швайнштайгер,почему то не основной,не знаю,особо не слежу,чисто чуйка.
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    Lion in Zion
    1436634190
    В Баварии он получал те же 10 млн., не надо писать глупости.
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    West London Blue
    1436634197
    Швайнштайгер будет зарабатывать значительно больше денег, и эти средства будут работать на благо клуба и всех манкунианцев.
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    Manchester2015
    1436638858
    Отличный трансфер!Швайни игрок высочайшего класса!
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    nahan
    1436704131
    Сильное пополнение будет для МЮ.
    Ответить
    112910415
    1436722308
    никто не знает, как лучше..
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    ologreds
    1694997632
    numo435389
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