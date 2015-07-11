Главный тренер «Сток Сити» Хьюз подтвердил возможный переход Беговича в «Челси»

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз подтвердил, что голкипер команды босниец Асмир Бегович близок к переходу в «Челси», а также выразил удовлетворение переходом Глена Джонсона из «Ливерпуля»:





«Бегович? Насколько я знаю, он скорее всего перейдет в «Челси и подпишет с ними контракт. Джонсон — опытный игрок, он поможет команде своим мастерством и опытом. «Сток Сити“ нужны классные футболисты, чтобы прогрессировать. Глен долгое время играет на очень высоком уровне, мы извлечeм из этого выгоду», – сказал Хьюз в интервью Sky Sports News.