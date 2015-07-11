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    • Главный тренер «Сток Сити» Хьюз подтвердил возможный переход Беговича в «Челси»

    Главный тренер «Сток Сити» Хьюз подтвердил возможный переход Беговича в «Челси»

    Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз подтвердил, что голкипер команды босниец Асмир Бегович близок к переходу в «Челси», а также выразил удовлетворение переходом Глена Джонсона из «Ливерпуля»:

    «Бегович? Насколько я знаю, он скорее всего перейдет в «Челси и подпишет с ними контракт. Джонсон — опытный игрок, он поможет команде своим мастерством и опытом. «Сток Сити“ нужны классные футболисты, чтобы прогрессировать. Глен долгое время играет на очень высоком уровне, мы извлечeм из этого выгоду», – сказал Хьюз в интервью Sky Sports News.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2015 13:01
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    Комментарии (9)
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    dimagas1
    1436611354
    На других ресурсах пишут что на следующей неделе мед. осмотр уже пройдет.
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    Garry Green
    1436612268
    Челси то понятно, что хочет двух сильных игроков, а вот самому Беговичу это зачем ? Из челси сам Чех свалил, когда понял, что играть не будет, и это при его то заслугах перед клубом в 10 лет. Ну приедет Бегович в \"синий\" Лондон и на глухо спрячется за спиной Тибо...
    Ответить
    4 walls
    1436612915
    .
    Ответить
    George-CFC
    1436614598
    Ждем Беговича, часть сделки уже совершилась в виде аренды ван Бибера в Сток
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    VIPded
    1436618694
    Ждём Беговича в пенсионерах.
    Ответить
    nahan
    1436703946
    Странное решение кипера, который мог быть номером один в другом клубе.
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    ologreds
    1694997632
    numo435385
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