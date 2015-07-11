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    «Челси» готов купить Педро у «Барселоны»

    Лондонский «Челси» готовится сделать предложение «Барселоне» по покупке Педро.»Аристократы» могут предложить за игрока 20 млн евро.

    Педро не раз высказывал недовольство нехваткой игрового времени, а после приобретения каталонцами Арда Турана твердо намерен покинуть команду, отдавая предпочтение продолжению карьеры в английской Премьер-лиге. Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах испанца «Арсенала» и «Ливерпуля».

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    Источник: Sport.es

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    11.07.2015 12:45
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    Комментарии (98)
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    Суmраk 05
    1436618059
    Значит Куадрадо будет продан ну или его вернут на правый край обороны. Как раз на кубке Америки, отборов больше других сделал
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    ЮЗИК
    1436627469
    хороший нап,Барсе ещё бы пригодился
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    Chak-Norris
    1436630646
    С этим трансфером Челси только выиграет,Родригес быстрый,техничный игрок,не мало поигравший в Барселоне и набравшийся ценного опыта он должен стоить минимум 40,а там еще и поторговаться можно было- бы!
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    nnbb199O
    1436632893
    Педрито для челси самое то
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    lx_eskel
    1436637350
    смысл менять родную лавку на забугорную
    Ответить
    FCRM1
    1436638469
    Балет на автобус, весело =)
    Ответить
    bangladesh
    1436639637
    Только не он!)
    Ответить
    Мамешев
    1436642698
    Наверное стоит попробовать!Ведь у Сеска получилось,да еще как-один из лучших распасовщиков!Педро игрок не молодой,а футбольная карьера коротка,так что давай дерзай,хуже не будет!Думаю,больше подойдет Арсенал!
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    nahan
    1436703299
    Интересное решение Челси.
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    ologreds
    1694997632
    numo435384
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