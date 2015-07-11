«Челси» готов купить Педро у «Барселоны»

Лондонский «Челси» готовится сделать предложение «Барселоне» по покупке Педро.»Аристократы» могут предложить за игрока 20 млн евро.

Педро не раз высказывал недовольство нехваткой игрового времени, а после приобретения каталонцами Арда Турана твердо намерен покинуть команду, отдавая предпочтение продолжению карьеры в английской Премьер-лиге. Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах испанца «Арсенала» и «Ливерпуля».