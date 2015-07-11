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    • Перейринья может перейти из «Лацио» в «Атлетико Паранаэнсе»

    Перейринья может перейти из «Лацио» в «Атлетико Паранаэнсе»

    Португальский защитник «Лацио» Бруну Перейринья прошел медосмотр в «Атлетико Паранаэнсе», с которым в ближайшее время подпишет контракт, сообщает Football Italia.

    Напомним, в «Лацио» Перейринья перешел в январе 2013 года из «Спортинга» на правах свободного агента. В прошлом сезоне в составе «Лацио» 27-летний защитник провел всего пять матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 11:32
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    Комментарии (8)
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    Петр 1
    1436605234
    сын Перейры, что ли?
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    админ БОМБАРДИРА
    1436605480
    СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. 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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. 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    qisi71
    1436606525
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Супер Лелька
    1436610489
    Скатертью дорожка, балласт.
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    ologreds
    1694997632
    numo435375
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