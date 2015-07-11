Перейринья может перейти из «Лацио» в «Атлетико Паранаэнсе»

Португальский защитник «Лацио» Бруну Перейринья прошел медосмотр в «Атлетико Паранаэнсе», с которым в ближайшее время подпишет контракт, сообщает Football Italia.
Напомним, в «Лацио» Перейринья перешел в январе 2013 года из «Спортинга» на правах свободного агента. В прошлом сезоне в составе «Лацио» 27-летний защитник провел всего пять матчей.
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