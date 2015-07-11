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    Глен Джонсон продолжит карьеру в «Сток Сити»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон, контракт которого с мерсисайдцами истек 30 июня, подписал соглашение со «Сток Сити», сообщает Sky Sports.

    Отметим, что к 30-летнему защитнику также проявляли интерес «Бешикташ» и «Вест Хэм».


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    Источник: Sports.ru

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    11.07.2015 10:41
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    Комментарии (8)
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    rom2228man
    1436600796
    лол.
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    Kurtd
    1436600819
    Ну, удачи.Там хотя бы играть будет.
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    dеigandre
    1436601365
    Неплохо,неплохо. У Стока атака хорошая собирается. Диуф, Боян, Мозес, Ван Гинкел. Да и оборона-Шоукросс,Муниеса, Джонсон,Питерс.
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    jet_set
    1436601790
    На повышение пошел парень!
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    Inside91
    1436601878
    Не хочет больше 1-6 лететь?)
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    qisi71
    1436606795
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    ologreds
    1694997632
    numo435370
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