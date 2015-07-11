Глен Джонсон продолжит карьеру в «Сток Сити»

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон, контракт которого с мерсисайдцами истек 30 июня, подписал соглашение со «Сток Сити», сообщает Sky Sports.





Отметим, что к 30-летнему защитнику также проявляли интерес «Бешикташ» и «Вест Хэм».







