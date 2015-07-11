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    «Ливерпуль» может отправить Стерлинга в резервный состав

    Если «Манчестер Сити» не заплатит за вингера «Ливерпуля» Рахима Стерлинга 70 миллионов евро, он может быть переведен в дубль. «Горожане» готовы предложить за футболиста 55 миллионов евро разовым платежом и пять – в качестве бонусов. Но мерсисайдцы не собираются идти на уступки и по-прежнему настаивают на сумме в 70 млн евро.

    На текущей неделе уроженец Ямайки заявил Брендану Роджерсу о нежелании ехать с командой в предсезонное турне, а затем пропустил две тренировки, сославшись на болезнь. Если выяснится, что действия Стерлинга представляли собой саботаж с целью его продажи, то игрок будет оштрафован на 70 тысяч фунтов. The Mirror сообщает, что собственники «Ливерпуля» Джон Генри и Том Вернер недовольны попытками футболиста оказать давление на клуб, как и его заявлениями в адрес главного тренера. Также сообщается, что мерсисайдцы в качестве наказания могут отправить игрока в резервный состав до открытия январского трансферного окна.

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    11.07.2015 10:32
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    Комментарии (42)
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    P4ELINE
    1436607937
    В прошлой теме писал что Ливер может тупо его не продать и на скамейку посадить за его высказывания. но при этом контракт может кончится и он уйдет бесплатно даже 60 не получат
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    4 walls
    1436613218
    .
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    sir_Alex
    1436614365
    Так и сгнобят посона
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    dzvinka
    1436615003
    надо показать казявке место... все верно пожалуй
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    caravanbashi
    1436620856
    В Ливере талантливому парню ловить нечего, без таких специй и приправ, как Суарес колбаска начинает давать запашок))
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    старина
    1436623209
    Допрыгался\"копченый заяц\")))
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    lobsterdam
    1436633080
    все правильно, ату его! Таких проучить не грех!
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    MK-42
    1436644385
    да вы чё полтос самое то что нужно.продавать пока берут.
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    112910415
    1436721028
    построже с ним!
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    ologreds
    1694997633
    numo435369
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