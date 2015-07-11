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    • ТАСС: Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо»

    ТАСС: Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо»

    Главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщили два источника, не связанных друг с другом.

    «На прошедшем в четверг совете директоров было принято решение отказаться от подписания контрактов с Виталием Дьяковым и Янном М'Вила. Станислав Черчесов в резкой форме выразил недовольство данным решением, после чего руководство клуба приняло решение расстаться со специалистом», – рассказал источник в клубе.

    «Официально о решении будет объявлено позднее. На данный момент оно принято на 99,9%», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Черчесов возглавил «Динамо» в апреле 2014 года, подписав контракт на два года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стартовала в квалификации Лиги Европы и дошла до 1/8 финала турнира. По итогам чемпионата России бело-голубые стали четвертыми.

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    Источник: ТАСС

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    11.07.2015 09:49
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    Комментарии (281)
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    andrefino13
    1436635951
    А ТАСС,уполномочен заявлять?
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    колпанколпан
    1436636508
    По так поданным причинам не увольняют.Это рабочий момент по незначимым именам.Суть в другом.Вариантов несколько...
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    niker_666
    1436641111
    Черчесов vs Денисов. Победа за Денисовым :)
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    Roman412
    1436658556
    Динамо идет по нисходящей.Проблема клаба классическая-несоответствие амбиций и финансирования возможностям.Абсолютно убогий и позорный менеджмент.Некомпетентное руководство клубом наверху.Неадекватные зарплаты игрокам.Саламыч не тренер,а игрок,его тренерство - недоразумение.Да еще он и политическая [Соблюдайте правила],любящая хруст зеленых в кармане своих штанов.Все логично,но сильнее Динамо от этого не будет.
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    mat73
    1436682402
    Ну надо же было кого-то крайним назначить за \"невыход\" в Европу. Вот и повод нашелся подходчящий!...
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    Sevastopol-www
    1436683771
    Пока не уволили...
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    nikoladolgov
    1436694242
    Пойдет к Бубнову в помощники.
    Ответить
    112910415
    1436720579
    поспешили
    Ответить
    Valeron_hbk
    1436743829
    Ну что за нелюди!? Всю команду расшатали!!!
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    ologreds
    1694997633
    numo435364
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