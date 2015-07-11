Макларен: «В ближайшее время Вейналдум подпишет контракт с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Макларен подтвердил информацию о переходе в его команду полузащитника ПСВ Джорджиньо Вейналдума. По неофициальным данным, 24-летний футболист обойдется англичанам в 21 миллион евро.





В минувшем сезоне футболист провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.





– Здесь нет никакого секрета, – приводит Goal слова Макларена. – Его уже видели у нас. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт.



