«Рома» намерена приобрести Ван дер Вила

«Рома» проявляет интерес к защитнику «Пари Сен-Жермен» Грегори Ван дер Вилу, сообщает Sportitalia. Представители римского клуба уже сообщили о намерении приобрести 27-летнего футболиста французам. Действующее соглашение голландца рассчитано до конца следующего сезона.





В минувшем сезоне Ван дер Вил провел в составе парижан 41 матч, забил один и сделал две результативные передачи.



