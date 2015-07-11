Биабиани вновь будет выступать за «Интер»

Джонатан Биабиани спустя четыре года вернулся в «Интер». Как сообщает официальный сайт «нерадзурри», француз подписал с нерадзурри соглашение на четыре года. В прошлом сезоне он выступал за «Парму», которая обанкротилась, поэтому 27-летний полузащитникспустя четыре года вернулся в «Интер». Как сообщает официальный сайт «нерадзурри», француз подписал с нерадзурри соглашение на четыре года. В прошлом сезоне он выступал за «Парму», которая обанкротилась, поэтому в апреле Биабиани разорвал контракт с клубом



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