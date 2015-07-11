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    • Семин: «Продолжаются проблемы прошлого сезона – ошибки при стандартных положениях»

    Семин: «Продолжаются проблемы прошлого сезона – ошибки при стандартных положениях»

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин после матча с «Копенгагеном» посетовал на игру команды при стандартных положениях.

    «Хороший, показательный матч. Продолжаются проблемы прошлого сезона – ошибки при стандартных положениях. Мы могли пропустить с них еще до того, как нам забили. Не совсем агрессивно играем в своей штрафной площади против соперника, очень по-джентельменски. Поэтому проиграли два эпизода. А «стандарты» – это часть игры, это те же самые очки… Над этим надо поработать в оставшееся время.

    В целом задача этого дня выполнена. За исключением результата. Но сегодня он все-таки не очень важен.

    Аруна и Эбесилио прилично играли. Лоренцо действовал качественно и может еще лучше. Аруна, на мой взгляд, тоже достойно играл. Конечно, у него резерв еще есть, и значительный! Но ему нужно физически добавить. Так же как и Алмейде.

    Мы побоялись, что Максимов может травму получить, поэтому сразу же его заменили, когда он почувствовал дискомфорт. У него ушиб. Можно сказать, обошлось.

    На протяжении матча схема игры менялась нами дважды. Это тоже хорошо: мы посмотрели, как играем с одним, с двумя, с тремя форвардами», – сказал Семин.

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    Источник: ФК «Анжи»

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    11.07.2015 07:57
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    Комментарии (11)
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    juventus186
    1436591325
    Короче, Юрий Палыч, проверка боем, обкатка удалась!!! Ошибки известны, игроки, что надо - Вам и флаг в руки!!!
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    UFO-ZETA
    1436592907
    Ну стандартные положения, более-менее легко наиграть, так что в сезоне должны нормально чувствовать при стандартах
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    _armeec_
    1436594064
    Стандарты сложная штука, ведь ты можешь и правильно, агрессивно сыграть, но соперник чуть переиграть тебя.
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    ДАША Д
    1436595424
    Есть время все исправить.
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    sir_Alex
    1436601151
    Есть, над чем поработать
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    Bobus
    1436602295
    \"Очень по-джентельменски\" и Анжи - как-то не сходится
    Ответить
    АнжидиH
    1436607222
    анжи только вперед
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    cканер
    1436631144
    Я посмотрел обзор.сама игра Анжи понравилась.что касается угловых,то там вина как вратаря,так и защитников!над этим Сёмину и нужно работать.желаю удачи и побед Анжи!
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    Legioner-05
    1436718999
    Всё будет норм, главное не расслаблять игроков, Палыч верим))
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    ologreds
    1694997634
    numo435352
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