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    • Вальбуэна: «Мое возвращение в «Марсель» сейчас практически невозможно»

    Вальбуэна: «Мое возвращение в «Марсель» сейчас практически невозможно»

    Полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна отметил, что вариант с его возвращением в «Марсель» в ближайшее время невозможен.

    Напомним, что слухи о возможном уходе футболиста появились после того, как УЕФА исключил бело-голубых из участников Лиги Европы из-за нарушений финансового fair play. Позже сам игрок дал понять, что намерен остаться в московском клубе. Вальбуэна выступал за «Марсель» с 2006 по 2014 год.


    «С «Марселем» я в отличных отношениях, – приводит Tmw слова Вальбуэна. – Но осуществить возвращение сейчас практически невозможно из-за ряда причин. Думаю, что эта дверь закрыта».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 07:30
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    Комментарии (9)
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    ФК Зенит всея Руси
    1436589334
    Важный игрок. Хорошо, что не уходит.
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    Бригант 669
    1436590084
    это все черчесовы с аджиоевыми навытворяли с динамо с них и спрос!!! сламач не тренер а балалайка
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    spartak11
    1436591228
    там такие бабки не платят,как в динамо!
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    KAFA2525
    1436593726
    Единственный маленький козарёк ментух…
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    SHMEL
    1436599716
    Вальбуэна и рад бы уйти,но контракт не позволяет.Видно,что парень очень качественный и квалифицированный,но в одиночку тащить Динамо ему очень тяжело.
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    bellardini
    1436600139
    Конечно, дверь закрыта. В Марселе таких денег как в \"Динамо\" не заплатят. Они с Жиньяком и Айю контракты не смогли продлить.
    Ответить
    112910415
    1436719783
    и как быть?
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    ologreds
    1694997634
    numo435350
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