Вальбуэна: «Мое возвращение в «Марсель» сейчас практически невозможно»

Полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна отметил, что вариант с его возвращением в «Марсель» в ближайшее время невозможен.
Напомним, что слухи о возможном уходе футболиста появились после того, как УЕФА исключил бело-голубых из участников Лиги Европы из-за нарушений финансового fair play. Позже сам игрок дал понять, что намерен остаться в московском клубе. Вальбуэна выступал за «Марсель» с 2006 по 2014 год.
Отметим, что во вчерашнем товарищеском матче бело-голубых с «Монако» победу динамовцам принес именно гол французского полузащитника.
«С «Марселем» я в отличных отношениях, – приводит Tmw слова Вальбуэна. – Но осуществить возвращение сейчас практически невозможно из-за ряда причин. Думаю, что эта дверь закрыта».
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