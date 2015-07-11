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    Паццини: «Я очень хотел оказаться в «Вероне»

    Нападающий Джампаоло Паццини, контракт которого с «Миланом» завершился этим летом, подтвердил подписание соглашения с «Вероной».


    В минувшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил 4 гола, однако редко выходил на поле в стартовом составе. «Лацио», «Болонья», «Сассуоло» и «Сампдория» также проявляли интерес к Паццини.

    «Я очень хотел оказаться здесь, – приводит Tmw слова Паццини. – Спасибо президенту клуба. Надеюсь, мы добьемся успеха с «Вероной» в следующем сезоне».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 07:16
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    Комментарии (4)
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    Klasse
    1436593484
    я бы тоже. очень красивый город)
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    Juventus21
    1436616464
    А Паццини романтик в душе, поэтому, видать, и выбрал Верону)
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    RMUKMU
    1436644331
    Наконец-то у Тони появится дублёр.
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    ologreds
    1694997634
    numo435349
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