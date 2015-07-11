Паццини: «Я очень хотел оказаться в «Вероне»

Нападающий Джампаоло Паццини, контракт которого с «Миланом» завершился этим летом, подтвердил подписание соглашения с «Вероной».





В минувшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил 4 гола, однако редко выходил на поле в стартовом составе. «Лацио», «Болонья», «Сассуоло» и «Сампдория» также проявляли интерес к Паццини.





«Я очень хотел оказаться здесь, – приводит Tmw слова Паццини. – Спасибо президенту клуба. Надеюсь, мы добьемся успеха с «Вероной» в следующем сезоне».



