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    • Зырянов: «Молодые футболисты «Зенита-2» переросли второй дивизион»

    Зырянов: «Молодые футболисты «Зенита-2» переросли второй дивизион»

    Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов поведал об ожидании от участия в ФНЛ, а также предстоящей игре с армавирским «Торпедо».

    «Прежде всего, я очень рад, что продолжаю играть в футбол. Что касается нашей команды, то я уверен: молодым зенитовским ребятам гораздо лучше играть в ФНЛ. Второй дивизион они уже переросли. Первое время им будет непривычно, но потом притрутся, и все будет в порядке. У нас замечательные ребята. Хорошая спортивная наглость у них есть. Однако для команды этот турнир будет новым и достаточно сложным».

    О матче 1-го тура с «Торпедо» из Армавира, которое возглавил Валерий Карпин

    «Конечно же я не забыл Карпина. Но в первую очередь матч будет интересен для наших болельщиков. Игра пройдет как раз перед Суперкубком – за несколько часов до него. Так что они потренируются, кричалки отработают, а потом пойдут на игру «Зенит» – «Локомотив», – сказал Зырянов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 06:44
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    Комментарии (16)
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    ДСА
    1436591532
    Теперь бы Армавир насобирал бы состав.
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    pickapick
    1436591854
    Вот и надо было приходить в ФНЛ по спортивному принципу
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    REDWHITE_
    1436592044
    Спорт(тв) Cегодня, 13:55\"Томь\" (Томск) - \"Спартак-2\" (Москва) *************** смотрим, кто достойно завоевал путевку в ФНЛ!!! а проект с Невы, это на сезон)
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    _armeec_
    1436594180
    Результаты покажут, на сколько переросли.
    Ответить
    nemolod
    1436596009
    Теперь осталось усилить команду краснощеким и Кержаковым и тогда Зенит-2 уже будет бороться за выход в высший дивизион-не удивлюсь если за команду Зырянова будут болеть больше, чем за \"португальский\" Зенит!
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    starche
    1436599569
    Это действительно так.
    Ответить
    RMUKMU
    1436644115
    Что за банальщина - Зенит - 2. Назвали бы Нева, или ФК Газпром.
    Ответить
    112910415
    1436719702
    вот спартаковцы точно переросли!
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436827917
    он прав
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    ologreds
    1694997635
    numo435346
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