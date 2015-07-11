«Зенит» рассматривает возможность приобретения Н’Кулу

Защитник «Марселя» Николя Н’Кулу входит в сферу трансферных интересов «Зенита». По информации Itasportpress, питерцы рассматривают кандидатуру 24-летнего камерунца в качестве альтернативы Стефану Савичу, которого «Фиорентина» отпускать не намерена, так как фиалок не устроило финансовое предложение петербургского клуба.
Контракт Н’Кулу с французским клубом рассчитан до 2016 года. Интерес к нему также проявляет «Лион». В минувшем сезоне Н’Кулу провел в составе «Марселя» 26 матчей и забил два гола.
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