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    «Зенит» рассматривает возможность приобретения Н’Кулу

    Защитник «Марселя» Николя Н’Кулу входит в сферу трансферных интересов «Зенита». По информации Itasportpress, питерцы рассматривают кандидатуру 24-летнего камерунца в качестве альтернативы Стефану Савичу, которого «Фиорентина» отпускать не намерена, так как фиалок не устроило финансовое предложение петербургского клуба.

    Контракт Н’Кулу с французским клубом рассчитан до 2016 года. Интерес к нему также проявляет «Лион». В минувшем сезоне Н’Кулу провел в составе «Марселя» 26 матчей и забил два гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 06:16
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    Комментарии (139)
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    REDWHITE_
    1436606406
    Как стало известно от источников в фанатских кругах, фанаты \"Зенита\" готовят акцию к дебюту за сине-бело-голубых экс-спартаковца Артема Дзюбы. Уже изготовлены футболки с надписью \"Дзюба, пошел ...\" Предполагается, что их массово продемонстрируют на матче за Суперкубок России против \"Локомотива\" на \"Петровском\" в ближайшее воскресенье. Есть небольшая вероятность, что \"акцию протеста\" перенесут на игру первого тура чемпионата России-2015/16 против \"Динамо\". ************** этому проекту и белые не нужны)
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    Гуливер
    1436608314
    слишком темненький для меня
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    Коняра85
    1436608603
    что такое, бомжарня? вам не нравится ваше очередное приобретение? глотайте из денежного мешка)
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    summer2014
    1436608990
    Что за \"солнечное затмение\", какой ещё Н’Кулу?! пфффф Не нужен он нам!
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    spartach n1
    1436609273
    Кулу к куклусклановцам ))
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    Evgenii31
    1436609855
    Это хорошо
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    GoldPlayFIFARus9
    1436631530
    Опять нигера сватают в Зенит,ненадоело ещё? о_О xD
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    RMUKMU
    1436643690
    Миллер - расист, да и к тому же Нкулу уже переходит в Лион.
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    Sevastopol-www
    1436683822
    Многие интересуются...
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    ologreds
    1694997634
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