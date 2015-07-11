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    ЦСКА ведет переговоры с «Наполи» по Варгасу

    Московский ЦСКА продолжает поиски форвада. В сферу интересов армейского клуба попал нападающий сборной Чили и «Наполи» Эдуардо Варгас.

    Армейцы сделали предложение по аренде 25-летнего форварда, но в Неаполе настаивают на полноценном трансфере, переговоры между сторонами по этому поводу продолжаются.

    Варгас в минувшем сезоне выступал на правах аренды за КПР и провел 21 матч в Премьер-лиге, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи. До этого лучший бомбардир Кубка Америки-2015, принадлежащий «Наполи» с 2011 года, находился в аренде в «Валенсии» и «Гремио».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 01:59
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    Комментарии (84)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Krasnodar 123
    1436606236
    Зачем им какой то Варгас, когда есть супер форвард Панченко и Страндберг Викинг, не понятно.
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    Smithy
    1436606886
    неплохой вариант, но статистика ...
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    edubokom
    1436608555
    ХОРОШО
    Ответить
    edubokom
    1436608672
    Не Видаль конечно, Но хорошо
    Ответить
    Порядочная свинья
    1436610840
    Что за бред? Какие могут быть трансферы в наши клубы на пике стоимости игрока? Армейцам бы хоть на достройку стадиона денег хватило...
    Ответить
    ФорвардЪ
    1436614692
    от куда инфа, кто из руководства это сказал, или это очередной бред?
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436683863
    Пусть договорятся в итоге...
    Ответить
    Silva11
    1436697455
    если он придет к нам, то это будет нечто. я даже не знаю, что сделаю если это случится
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    Nikola45
    1436704363
    Да ладно! )) Откуда такая щедрость? )) Я скорее поверю в то, что цска купит пару тройку африканцев по пять рублей за пучек ))
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    ologreds
    1694997635
    numo435343
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