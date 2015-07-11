ЦСКА ведет переговоры с «Наполи» по Варгасу

Московский ЦСКА продолжает поиски форвада. В сферу интересов армейского клуба попал нападающий сборной Чили и «Наполи» Эдуардо Варгас.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

Армейцы сделали предложение по аренде 25-летнего форварда, но в Неаполе настаивают на полноценном трансфере, переговоры между сторонами по этому поводу продолжаются.Варгас в минувшем сезоне выступал на правах аренды за КПР и провел 21 матч в Премьер-лиге, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи. До этого лучший бомбардир Кубка Америки-2015, принадлежащий «Наполи» с 2011 года, находился в аренде в «Валенсии» и «Гремио».