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    Гол Вальбуэна приносит победу «Динамо» над «Монако»

    Московское «Динамо» в рамках подготовки к сезону в контрольном матче в Монако победило команду с одноименным названием. Единственый в матче гол уже на 7-й минуте встречи после передачи Алексея Ионова забил Матье Вальбуэна.

    После матча москвичи вернутся в Москву. 19 июля «Динамо» в первом туре российской Премьер-лиги в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом».

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    Источник: ФК «Динамо»

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    10.07.2015 23:55
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    Комментарии (97)
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    alessios1990
    1436592514
    Молодчик, Матье! Ему то прекрасно известно, что значит играть против Монако. Все таки не раз Вальбуэна участвовал в южных разборках, играя за Марсель)
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    YAMAYKA
    1436595459
    Динамо молодцы однозначно.
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    дантеs
    1436595734
    Позитивно !!!
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    saymon
    1436596927
    Админы соккера, что у вас происходит с журналистами. \"Россия побеждаЕТ Испанию, гол приносИТ победу Динамо\"?????? Что, стало модно писать безграмотно?????? Или поменяли опять правила русского языка???
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    RIR68
    1436600380
    молоДцы.
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    мазан75
    1436617931
    Молодцы!
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    112910415
    1436718163
    браво!
    Ответить
    GANIBAL_FOREVER
    1436718201
    Очень хорошо смотрелись,особенно порадовал Кокорин.
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    Всегда в плюсе
    1479662222
    Без Кевина уже(
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    ologreds
    1694997635
    numo435335
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