Гол Вальбуэна приносит победу «Динамо» над «Монако»

Московское «Динамо» в рамках подготовки к сезону в контрольном матче в Монако победило команду с одноименным названием. Единственый в матче гол уже на 7-й минуте встречи после передачи Алексея Ионова забил Матье Вальбуэна.

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После матча москвичи вернутся в Москву. 19 июля «Динамо» в первом туре российской Премьер-лиги в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом».