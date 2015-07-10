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    • Спортивный директор «Металлурга» Д.: «Ничего не знаю об отказе команды играть в УПЛ»

    Спортивный директор «Металлурга» Д.: «Ничего не знаю об отказе команды играть в УПЛ»

    Спортивный директор донецкого «Металлурга» Вардан Исраелян заявил, что ничего не знает о письме, в котором сообщается об отказе команды участвовать в премьер-лиге.

    – Писал ли кто-то из клуба такое письмо?
    – Я не знаю. Раз получили, значит, кто-то писал. Не знаю об этом письме ничего. Команда готовится играть в премьер-лиге. У нас никакой информации нет. Все это слухи, команде нужно готовиться, а все это остальное мешает. У нас в клубе не было такой информации о долгах в пять миллионов евро, у нас такая сумма не фигурировала никогда. У нас идут судебные дела, по которым еще не известно, мы должны или нам будут должны.
    Как сообщает телеканал «Футбол 1», письмо о нежелании донецкого «Металлурга» принимать участие в следующем сезоне премьер-лиги отправили представители днепродзержинской «Стали», президент которой Максим Завгородний заявил, что клубам не удалось решить вопрос о слиянии, поэтому днепродзержинцы будут заявляться в УПЛ своим клубом.
    Напомним, после окончания прошлого сезона начался процесс слияния донецкого «Металлурга» и днепродзержинской «Стали».Ранее сообщалось, что руководство днепродзержинского клуба не хочет брать на себя долги дончан перед УЕФА за штрафы от трансферов.

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    Источник: ua.tribuna

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    10.07.2015 22:44
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    Комментарии (6)
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    Воин трои
    1436559218
    Мкртчян не хочет участвовать в турнире с бандерой
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    kkomov
    1436564018
    недотурнир недостраны
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    Старый Пью
    1436594579
    Боливар-Мкртчян не выдержит троих.
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    ologreds
    1694997635
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