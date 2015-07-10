Спортивный директор «Металлурга» Д.: «Ничего не знаю об отказе команды играть в УПЛ»

Спортивный директор донецкого «Металлурга» Вардан Исраелян заявил, что ничего не знает о письме, в котором сообщается об отказе команды участвовать в премьер-лиге.

– Писал ли кто-то из клуба такое письмо?

– Я не знаю. Раз получили, значит, кто-то писал. Не знаю об этом письме ничего. Команда готовится играть в премьер-лиге. У нас никакой информации нет. Все это слухи, команде нужно готовиться, а все это остальное мешает. У нас в клубе не было такой информации о долгах в пять миллионов евро, у нас такая сумма не фигурировала никогда. У нас идут судебные дела, по которым еще не известно, мы должны или нам будут должны.

Как сообщает телеканал «Футбол 1», письмо о нежелании донецкого «Металлурга» принимать участие в следующем сезоне премьер-лиги отправили представители днепродзержинской «Стали», президент которой Максим Завгородний заявил, что клубам не удалось решить вопрос о слиянии, поэтому днепродзержинцы будут заявляться в УПЛ своим клубом.