Хомуха: «Мы подтянули реализацию»

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о первой победе своих подопечных на проходящем в Греции финальном турнире Евро-2015:
«Еще во время игры с Германией мы заметили, что у испанцев после 60-й минуты начались проблемы с функциональной готовностью. Кроме того, мы делали акцент на тактику. Главной задачей было как можно быстрее двигать мяч в сторону атаки, чтобы исчерпать ресурсы испанцев. Плюс – мы подтянули реализацию.
Зуев здоров,каждый может выйти в основе. И тот, кто проявит свои лучшие качества, тот и будет прогрессировать» – отметил Хомуха в послематчевом интервью.
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