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    Хомуха: «Мы подтянули реализацию»

    Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о первой победе своих подопечных на проходящем в Греции финальном турнире Евро-2015:

    «Еще во время игры с Германией мы заметили, что у испанцев после 60-й минуты начались проблемы с функциональной готовностью. Кроме того, мы делали акцент на тактику. Главной задачей было как можно быстрее двигать мяч в сторону атаки, чтобы исчерпать ресурсы испанцев. Плюс – мы подтянули реализацию.
    Зуев здоров,каждый может выйти в основе. И тот, кто проявит свои лучшие качества, тот и будет прогрессировать» – отметил Хомуха в послематчевом интервью.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2015 21:58
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    Комментарии (17)
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    3наток футбола
    1436555583
    За три дня подтянули?Вот он \"русский Моуриньо\"!
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    wojanolja
    1436556143
    молодцы
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    kkomov
    1436556226
    ничего не скажешь плохого! только фамилия у тренера какая-то смешная - за такое слово банят!))
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    starche
    1436556440
    Удачи с немцами! Только победа!
    Ответить
    морозз
    1436556744
    Молодца молодежь...так держать!
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    Бромгексин
    1436557430
    Бляхомуха
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    WhiteLuckyBuster
    1436558917
    здорово сыграли,вперед за победами
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    redbluegorsk
    1436561265
    Молодежи респект, продолжать в том же духе! Удачи ребятам!
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    pickapick
    1436583003
    Одна ласточка погоды не делает
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    ologreds
    1694997636
    numo435328
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