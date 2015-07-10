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    «Анжи» уступает «Копенгагену»

    Махачкалинский «Анжи» продолжая готовиться к старту РПФЛ провел очередной товарищеский матч. В Австрии подопечные Юрия Семина уступили датскому клубу «Копенгаген» со счетом 0:2.

    Долгое время счет оставался ничейным, но благодаря двум точным ударам Томаса Делейни на 83-й и 86-й минутах матча победу праздновали датчане. Приняли участие в матче и именитые новички «Анжи», Лукман Аруна провел на поле 72 минуты, после чего нигерийца заменил УгуАлмейда.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Анжи»

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    10.07.2015 21:16
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    Комментарии (90)
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    ГУБДЕН-05
    1436570481
    На дол,е,до,в не обрашайте внимание . они были ,есть ,и будут , с ними веселее! Я с большим удовольствием читаю то что они пишут , и дума на сколько же их сильно обидели , ведь они душевно больные ) забейте
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    Evgenii31
    1436574369
    пармальный соперник
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    -Дигорец-
    1436587517
    С выходом махачкалинцев в ПЛ,многим пользователям сего ресурса просто необходимо постоянное дежурство пожарной машины у их домов)
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    Legioner-05
    1436589776
    Ну проиграли, пока ещё не сыграна команда, пол состава новичков, поэтому постепенно игра наладиться. Ждать победы сразу это, как то не правильно, главное постепенно и уверенно налаживать игру,взаимопонимание между игроками. Вперёд Анжи мы с тобой!
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    UFO-ZETA
    1436592184
    \"Копенгаген\" добротная команда. Удачи \"Анжи\"
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    alessios1990
    1436596830
    Не, ну это все таки не 5-0, когда Спартак без вариантов уступил этому клубу) Очень достойный и сильный был оппонент у Анжи! Успехов и побед парням Юрия Палыча на будущее)
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    Madrik
    1436600759
    собака лает, караван идет !!!!!!!!!!!!!!!!
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    Madrik
    1436600987
    я пойму еще наших российских болел которые что то пишут про Анжи ,,, но не могу понять вам то укропам какое дело что тут у нас в нашей Великой России творится????, с нашим футболом мы сами разберемся
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    Анжи пацан
    1436611504
    стандарты, наше слабое место. оба гола как под копирку. есть еще над чем работать, удачи нам.
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    ologreds
    1694997636
    numo435325
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