«Зенит» проявляет интерес к Настасичу

«Зенит» сделал предложение о приобретении защитника «Шальке-04» и сборной Сербии Матии Настасича. Санкт-петербургский клуб готов заплатить за футболиста 7 млн евро, однако немцы ответили отказом. На 22-летнего футболиста также претендует «Ювентус».

В «Шальке» Настасич выступает с января 2015 года, перебравшись на правах аренды из «Манчестер Сити», а спустя три месяца немцы выкупили контракт игрока.