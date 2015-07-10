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    «Зенит» проявляет интерес к Настасичу

    «Зенит» сделал предложение о приобретении защитника «Шальке-04» и сборной Сербии Матии Настасича. Санкт-петербургский клуб готов заплатить за футболиста 7 млн евро, однако немцы ответили отказом. На 22-летнего футболиста также претендует «Ювентус».
    В «Шальке» Настасич выступает с января 2015 года, перебравшись на правах аренды из «Манчестер Сити», а спустя три месяца немцы выкупили контракт игрока.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 20:12
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    Комментарии (78)
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    mondm
    1436555273
    Видать Зениту позволят играть без лимита ..а ну да и еще все матчи на своем стадионе
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    Великий ЦСКА Москва
    1436559660
    А Настасич в курсе?
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    Eezila
    1436561479
    Газпрому перекрыть спонсорские горнякам, принесут и Настасича, и Матипа, и хоть Хюнтелара
    Ответить
    skynet
    1436566008
    Хороший защитник
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    serginho8
    1436576390
    весь шлак скупают за суммы ибинячие
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    забайкальский армеец
    1436583677
    Похоже Миллер не думает о лимите,а не так давно сам горланил об оном.
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    nahan
    1436587121
    Нужно брать.
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436655796
    круто
    Ответить
    Macuk777Macuk
    1436776635
    Хороший защитник, сильнейших из тех кого называли.
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    ologreds
    1694997636
    numo435320
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