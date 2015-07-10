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    Шкртел подписал новый контракт с «Ливерпулем»

    Словацкий защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел подписал новый контракт с клубом. Ранее сообщалось, что стороны договорились о соглашении на три года.

    В минувшем сезоне Шкртел принял участие в 33 матчах Премьер-лиги и во всех выходил в основном составе, отметившись одним забитым мячом.

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    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    10.07.2015 19:36
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    Комментарии (26)
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    drug01
    1436551766
    Молодец, прошел нашу школу!
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    starche
    1436553220
    Зенитовская школа...............
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    Фаталист
    1436555712
    Хорошая новость.
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    JendosParavoz
    1436559114
    ну и ладно
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    bfd
    1436560459
    Ура!
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    AlexKane
    1436560825
    Знаменитая тройка - Шкртел,Иванович,Видич
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    ReD_MU_DeVIL
    1436562721
    Поздравляем с завершением карьеры в аутсайдере. Д и для Сток сити хорошая новость))
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    nahan
    1436584344
    Это хорошая новость.
    Ответить
    Evgenii31
    1436586441
    Ура
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    ologreds
    1694997636
    numo435318
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