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    «Ростов» ищет способы вернуть Дьякова

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов заявил, что клуб с удовольствием вернет в команду 26-летнего защитника Виталия Дьякова, который в настоящее время находится в расположении московского «Динамо».
    «По поводу Виталия Дьякова, который по-прежнему тренируется без контракта с московским «Динамо», у меня информации нет. Но если будет вариант, то мы с удовольствием вернем его в наши ряды. Конечно же, если у Виталия будет желание. Мы сразу предлагали ему продлить контракт, но у него были другие задачи и цели», – сказал Шикунов в интервью «Спорт FM».
    Ранее наставник московского «Динамо» Станислав Черчесов отметил, что ему очень хотелось бы, чтобы Дьяков поскорее заключил контракт со столичным клубом.

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    Источник: Eurofootball

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    10.07.2015 18:54
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    Комментарии (26)
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    peduSKA
    1436545981
    Он бы и рад в ростовский ростов вернутся, но бабу его походу от Московских пластических хирургов не оттащить.
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    WhiteLuckyBuster
    1436546228
    На месте Дьякова я бы вернулся на родину
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    112910415
    1436546397
    да поздно, поздно
    Ответить
    вoлгoдoн
    1436546779
    Если не желает,искать способы не стоит.
    Ответить
    Vector
    1436546813
    Боржоми... почки... поздно...
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1436551642
    Бред.Дьяков ушёл и не вернётся.
    Ответить
    kkomov
    1436559890
    зачем ему эти ростовские качели? хотя, лучше ростов чем динамо!
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    nahan
    1436584003
    Упустили хорошего защитника.
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    VS Ростов
    1436613171
    Лучше уж синица в руках, чем журавль в небе.. Протянет Дьяков в ожидании контракта, может вообще остаться без команды - времени для принятия решения все меньше и меньше
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    ologreds
    1694997636
    numo435315
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