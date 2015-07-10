«Ростов» ищет способы вернуть Дьякова

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов заявил, что клуб с удовольствием вернет в команду 26-летнего защитника Виталия Дьякова, который в настоящее время находится в расположении московского «Динамо».



«По поводу Виталия Дьякова, который по-прежнему тренируется без контракта с московским «Динамо», у меня информации нет. Но если будет вариант, то мы с удовольствием вернем его в наши ряды. Конечно же, если у Виталия будет желание. Мы сразу предлагали ему продлить контракт, но у него были другие задачи и цели», – сказал Шикунов в интервью «Спорт FM».

