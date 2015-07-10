Карпин представлен игрокам армавирского «Торпедо»

10 июля новый главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин приехал на базу в Новогорск для знакомства с командой.



Специалист прибыл на базу около 17:00, где его уже ожидали футболисты. После представления нового наставника игрокам у команды запланирована тренировка.

Ранее стало известно, что Карпин возглавит армавирское «Торпедо», а президентом клуба будет назначен Валерий Оганесян. 11 июля состоится официальное представление Карпина в должности главного тренера черно-белых.