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    Карпин представлен игрокам армавирского «Торпедо»

    10 июля новый главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин приехал на базу в Новогорск для знакомства с командой.

    Специалист прибыл на базу около 17:00, где его уже ожидали футболисты. После представления нового наставника игрокам у команды запланирована тренировка.
    Ранее стало известно, что Карпин возглавит армавирское «Торпедо», а президентом клуба будет назначен Валерий Оганесян. 11 июля состоится официальное представление Карпина в должности главного тренера черно-белых.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 17:37
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    Комментарии (59)
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    Betty Fork
    1436555529
    Теперь можно и ФНЛ посматривать иногда)
    Ответить
    KURUM
    1436556068
    началось..
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    walk
    1436558785
    Я открываю для себя ноый клуб.Благодаря ВаКа.
    Ответить
    JendosParavoz
    1436559248
    оо, Валера вернулся! Ждем вьюшек)))
    Ответить
    Великий ЦСКА Москва
    1436559715
    сбитый летчик и с середняком - спартаком ничего не добился.
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    Dodge87
    1436563519
    очередной клуб на год два..видимо где то у кого то появилось несколько млрд рублей..нужен срочный распил...иначе не понятно для чего клуб перевозить из армавира в подмосковье,при том что армавир то достаточно южный город и там можно спокойно играть глубокой осенью
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    shinnik
    1436592730
    Оба футболиста остались довольны.
    Ответить
    Грыззь
    1436604070
    Удачи Валере!
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    Pleafant
    1436650175
    Наверное,Карпин пожал обоим футболистам руку,они теперь их мыть не будут,т.к.такого они больше не дождутся.
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    ologreds
    1694997636
    numo435310
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