Карпин представлен игрокам армавирского «Торпедо»

10 июля новый главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин приехал на базу в Новогорск для знакомства с командой.
Специалист прибыл на базу около 17:00, где его уже ожидали футболисты. После представления нового наставника игрокам у команды запланирована тренировка.
Специалист прибыл на базу около 17:00, где его уже ожидали футболисты. После представления нового наставника игрокам у команды запланирована тренировка.
Ранее стало известно, что Карпин возглавит армавирское «Торпедо», а президентом клуба будет назначен Валерий Оганесян. 11 июля состоится официальное представление Карпина в должности главного тренера черно-белых.
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