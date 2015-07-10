Источник: Кержаков дал согласие на переход в «Локомотив»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков дал принципиальное согласие на переход в московский «Локомотив», сообщает источник.



Ожидается, что ясность в вопросе продолжения карьеры игрока наступит в начале следующей недели после встречи Кержакова с руководством клуба и ОАО «Газпром», которому принадлежит контрольный пакет акций «Зенита».



Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего форварда заинтересованы самарские «Крылья Советов» и краснодарская «Кубань».





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