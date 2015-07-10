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    Источник: Кержаков дал согласие на переход в «Локомотив»

    Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков дал принципиальное согласие на переход в московский «Локомотив», сообщает источник.

    Ожидается, что ясность в вопросе продолжения карьеры игрока наступит в начале следующей недели после встречи Кержакова с руководством клуба и ОАО «Газпром», которому принадлежит контрольный пакет акций «Зенита».

    Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего форварда заинтересованы самарские «Крылья Советов» и краснодарская «Кубань».

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    Источник: Бобсоккер

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    10.07.2015 16:53
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    Комментарии (104)
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    Красно Синий воин
    1436552295
    Ох и отомстит Кержаков газовому проекту!
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    nemolod
    1436553669
    Что-то не верится в этот переход,а больше верится в Зенит-2!
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    Konyshev_RW
    1436558009
    Жаль, в локо форварда приходят \"умирать\", как старый пес уходит в лес. Саша, может лучше на юг?
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    Cool-Kurt Angle
    1436558531
    замена Павлюченко на замену выходов ))
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    redbluegorsk
    1436560877
    Мадам Смородская присмотрела себе нового фаворита?!?
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    Поц
    1436563322
    Никогда. Никогда не буду считать его своим. Дай бог ему здоровья и успехов на лавке Локомотива.
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    kkomov
    1436563418
    Жаль если в один из московских клубов перейдет.
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    ren888888
    1436566978
    Кто этот нуб?
    Ответить
    амурец
    1436580438
    весело
    Ответить
    ologreds
    1694997636
    numo435306
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