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    «Реал» продлил контракт с Марсело до 2020 года

    Бразильский защитни «Реала» Марсело продлил контракт с клубом на пять лет – до середины 2020 года.

    27-летний игрок выступает за испанский клуб с 2007 года, когд перешeл в «Реал» из «Флуминенсе». В прошлом сезоне Примеры он провел 34 матча, в которых забил два гола, сделал семь голевых передач и получил девять желтых карточек.

    Интересно отметить, что агентом Марсело является брат Серхио Рамоса – Рене Рамос.

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    Источник: ФК «Реал»

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    10.07.2015 15:38
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    Комментарии (41)
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    weinmar
    1436543505
    Ульяна редактор, ну проверяйте свою редакцию в конце концов! Это же неуважение к читателям! \"Бразильский защитни_\" \".. с 2007 года, когд_\"
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    Vortex777
    1436545775
    Отличная новость!
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    Zidan05
    1436545799
    Его надо использовать как полузащитника, в атаке он гораздо полезнее! А так поздравляю Мадридистов с продлением контракта Марсело!
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    рус фан
    1436548209
    То что продлили контракт с Марсело это хорошо считаю, Бенитес должен обьяснить Марсу что в защите надо играть более стабильно чаще возвращаться, возможность попробовать использовать в опорной зоне это го игрока то же есть.
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    FCRM1
    1436549217
    Отличная новость для фанатов сливочных, лучший латераль мира, не то что всякие бегунки-актрисы Альбы да Алвесы
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    No problem
    1436549534
    Просто збс По другому и быть не могло
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    Arhive
    1436552426
    хороший игрок!
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    Barca09-09
    1436561955
    Шикарный футболист
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    Barca09-09
    1436561997
    Без него реал не смотрится
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    ologreds
    1694997638
    numo435300
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