«Реал» продлил контракт с Марсело до 2020 года

Бразильский защитни «Реала» Марсело продлил контракт с клубом на пять лет – до середины 2020 года.



27-летний игрок выступает за испанский клуб с 2007 года, когд перешeл в «Реал» из «Флуминенсе». В прошлом сезоне Примеры он провел 34 матча, в которых забил два гола, сделал семь голевых передач и получил девять желтых карточек.



Интересно отметить, что агентом Марсело является брат Серхио Рамоса – Рене Рамос.



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