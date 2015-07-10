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    Гарай вернется к тренировкам 14 июля

    Возвращение защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая к тренировкам ожидается 14 июля. После матча за Суперкубок, который пройдет 12 июля, игроки петербургского клуба получат два выходных дня, после которых Гарай и приступит к тренировкам.
    Аргентинский защитник, который на прошедшем Кубке Америки перенес расстройство желудка, сможет принять участие в стартовом домашнем матче чемпионата России с «Динамо», который запланирован на 19 июля.

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    Источник: Бобсоккер

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    10.07.2015 15:26
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    Комментарии (10)
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    New_Look
    1436531764
    неделю на восстановление после расстройства желудка? Надеюсь, бюлетень не за счет пенсионеров Питера?
    Ответить
    peduSKA
    1436532220
    Привык на болотах к шаверме, бутерам с какой то курой, вот и пропоносило от нормальной пищи, неделю с горшка не слезет.
    Ответить
    BloodyНeart
    1436532963
    Такими темпами в матче с Локо не кому будет играть.
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    fr3nd
    1436533913
    совсем футболисты неженками стали. скоро будут футбол называть игрой благородных девиц
    Ответить
    starche
    1436535680
    Здоровья!
    Ответить
    lange
    1436537325
    \"Говорит: такую неприязнь испытываю, что кушать не могу\" ©
    Ответить
    Adler angriff
    1436545284
    Ну когда уже к зениту Грозовский присоединится!
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    Evgenii31
    1436559984
    ЖАЛЬ НЕ ПОМОЖЕТ ПРОТИВ ЛОКО
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    ologreds
    1694997638
    numo435299
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