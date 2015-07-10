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    • Источник: Касильяс согласился перейти в «Порту», отказавшись от части денег «Реала»

    Источник: Касильяс согласился перейти в «Порту», отказавшись от части денег «Реала»

    Голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс достиг соглашения с руководством клуба о своем переходе в «Порту».
    По информации источника, Касильяс отказался от части суммы, обозначенной в его контракте с «Реалом». Соглашение вратаря и клуба было действительно до лета 2017 года. За это время он должен был получить 25 миллионов евро без вычета налогов.

    В ближайшие часы ожидается подписание Касильясом договора с «Порту». Вратарь попрощается с «Реалом» и болельщиками 11 июля на пресс-конференции.

    Ранее сообщалось, что сделка может не состояться из-за финансовых разногласий между клубами.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 13:30
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    Комментарии (53)
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    Vamos_Ramos
    1436531147
    Офигеть, Роналду за 6 лет в Реале забил больше всех голов со штрафных в Ла Лиге - 17... Месси за 12 лет в Ла Лиге - 11 голов со штрафных... Правильно сказал Сэр Алекс Фергюссон: \"Если бы Роналду играл за Реал столько же, сколько и Месси за Барселону - то удвоил бы все нынешние рекорды Примеры\"...
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    jet_set
    1436531781
    Вы только на это посмотрите! Барсаглоры которые всю карьеру поливали Каса г*вном, теперь защищают его и даже называют легендой Реала и сборной Испании! Какие двуличные и мерзкие фанатики конечно. Кас стал огромной дыркой, которую видно даже из космоса. Он не уровень топ-клуба. Но сам он этого не признавал до последнего пущенного дурака. Вот и Реалу ничего не остается как выплатить огромное бабло лишь избавиться от в прошлом замечательного кипера. А Касильяс еще та тв@рь. Интригант, стукач у которого в уме одни деньги. А раньше его мир уважал. Теперь его сущность стала видна.
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    Mоnоlo
    1436531993
    Какая любовь легенды Реала , к клубу. Впрочем у них это взаимная любовь. Одни освистывают его на Бернабеу и меняют его на вратаря матрасника, а он дерется за каждую купюру, не пытаясь уступить. Что тут скажешь - мадридизм.
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    Бромгексин
    1436535279
    Если отказался от денег,то уважуха. К сожалению,но признать надо,что он уже не уровень Реала. Пришло время идти на понижение
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    Lionel Messi-10
    1436535535
    Реал самый пиdарастический клуб в мире)
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    ANTI CULE
    1436536144
    И фамилия этого источника-зотов)))
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    Karakas
    1436542385
    эх кас переехал бы в серию либо в апл. Удачи
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    Ron09
    1436544614
    болелы Барселоны негодуют ибо закрывается дырка
    Ответить
    nahan
    1436578189
    Вот ещё одна живая легенда уходит из Реала.
    Ответить
    ologreds
    1694997638
    numo435292
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