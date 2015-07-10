Источник: Касильяс согласился перейти в «Порту», отказавшись от части денег «Реала»

Голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс достиг соглашения с руководством клуба о своем переходе в «Порту».

По информации источника, Касильяс отказался от части суммы, обозначенной в его контракте с «Реалом». Соглашение вратаря и клуба было действительно до лета 2017 года. За это время он должен был получить 25 миллионов евро без вычета налогов.



В ближайшие часы ожидается подписание Касильясом договора с «Порту». Вратарь попрощается с «Реалом» и болельщиками 11 июля на пресс-конференции.



Ранее сообщалось, что сделка может не состояться из-за финансовых разногласий между клубами.