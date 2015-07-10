Туран: «Я потрачу шесть месяцев на то, чтобы адаптироваться в клубе, привыкнуть к городу»

Новичок «Барселоны» Арда Туран заявил, что готов остаться на полгода без игровой практики и не будет выступать на правах аренды за другой клуб:

«Уйти в аренду в другую команду, пока не закончится срок запрета на трансферы это не вариант для меня. Я лучше потрачу эти шесть месяцев на то, чтобы адаптироваться в клубе, привыкнуть к городу. Думаю, что Месси, Суарес, Неймар, Иньеста и я сможем играть все вместе. А почему нет? Думаю, получится уже в этом сезоне.

Я буду играть вместе с лучшими игроками мира на лучшем стадионе мира. Меня ждет серьезная конкуренция, но я здесь, чтобы получать удовольствие от игры. Мне придется привыкнуть к новой игровой системе, и это будет нелегко. Но я хочу стать более сильным игроком», – сказал Туран.