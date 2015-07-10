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    • Туран: «Я потрачу шесть месяцев на то, чтобы адаптироваться в клубе, привыкнуть к городу»

    Туран: «Я потрачу шесть месяцев на то, чтобы адаптироваться в клубе, привыкнуть к городу»

    Новичок «Барселоны» Арда Туран заявил, что готов остаться на полгода без игровой практики и не будет выступать на правах аренды за другой клуб:
    «Уйти в аренду в другую команду, пока не закончится срок запрета на трансферы это не вариант для меня. Я лучше потрачу эти шесть месяцев на то, чтобы адаптироваться в клубе, привыкнуть к городу. Думаю, что Месси, Суарес, Неймар, Иньеста и я сможем играть все вместе. А почему нет? Думаю, получится уже в этом сезоне.
    Я буду играть вместе с лучшими игроками мира на лучшем стадионе мира. Меня ждет серьезная конкуренция, но я здесь, чтобы получать удовольствие от игры. Мне придется привыкнуть к новой игровой системе, и это будет нелегко. Но я хочу стать более сильным игроком», – сказал Туран.
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    Источник: Sports.ru

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    10.07.2015 13:02
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    Комментарии (71)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    зигзаг
    1436539712
    В общем, все у Барсы круто! Равных ей нет снова.
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    SuperDeco
    1436544529
    Суарес смог,Туран тем более
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    nahan
    1436548706
    Терпению и профессионализму Турана можно только позавидовать...
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    ЮЗИК
    1436552092
    Пока только просит,а отдачи ещё нет
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    knyaz_canada
    1436560783
    Ne ponimau zachem berut 29 letnego igroka kotoryy pol goda ne smozhet provesty ne odnu igru na mesto v pluzhashite??? Ya uveren chto on igrat ne budet maximum budet na zamenu snachalo vihodit`??? on obektino slabee buskeca, inesty I rakiticha..... Budet Afelay nomer 2.....
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    RMUKMU
    1436564557
    Его некуда ставить.
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    Funny_Smailik
    1436595712
    Вот бы и мне кто-нить дал 6 месяцев отгула, чтобы я погулял по Барселоне, возле соборов и фонтанов, придорожных кафе, попил пивка на пляже (3 часа до берега) наблюдая красивые закаты, посмотрел испанское танго, поплавал на лазурных берегах, подкатил шары к лункам красивых болельщиц барселонских в барах и дискотеках. =)
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    kent21vek
    1436621129
    Да КАМПНОУ стал самым лучшим стадионом в мире!!!
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    Chak-Norris
    1436631104
    Все верно говорит Арда,что-бы привыкнуть,адаптироваться,сыграться нужно время,время с командой,с колективом,с тренером!
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    ologreds
    1694997638
    numo435290
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