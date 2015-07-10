Туран подписал с «Барселоной» контракт на 5 лет

«Барселона» официально представила своего новичка полузащитника Арду Турана. Игрок подписал с каталонским клубом контракт на 5 лет.



Напомним, что Туран перешел в «Барселону» из «Атлетико» в начале этой недели за 34 миллиона евро. Еще семь миллионов мадридский клуб может получить в качестве бонусов.



Также отметим, что из-за запрета на трансферы, наложенным ФИФА на «Барселону», турок сможет выйти на поле в сине-гранатовой футболке не ранее января 2016 года.

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