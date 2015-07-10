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    Туран подписал с «Барселоной» контракт на 5 лет

    «Барселона» официально представила своего новичка полузащитника Арду Турана. Игрок подписал с каталонским клубом контракт на 5 лет.

    Напомним, что Туран перешел в «Барселону» из «Атлетико» в начале этой недели за 34 миллиона евро. Еще семь миллионов мадридский клуб может получить в качестве бонусов.

    Также отметим, что из-за запрета на трансферы, наложенным ФИФА на «Барселону», турок сможет выйти на поле в сине-гранатовой футболке не ранее января 2016 года.



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    Источник: ФК «Барселона»

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    10.07.2015 12:22
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    Комментарии (84)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ANTI CULE
    1436536194
    Будет лизать у петухов)))
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    10-Lil KyAs-10
    1436539090
    Завистники опять кипишуют, ибо Арда выбрал лучший клуб мира, а не их объект глорства..)) То ли ещё будет, когда он кубки продолжит над головой поднимать в составе каталонского клуба, небо вновь будет зариться от нескончаемых барсафобо-бугуртов..))
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    kanuni
    1436542825
    Обидно((
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    Karakas
    1436542913
    Добро пожаловать борода! Желаю удачи. Добавит дерзости.
    Ответить
    Aza23becks
    1436545205
    Жаль, что матрасников разбирают, Ла Лига от этого проиграет
    Ответить
    nahan
    1436546615
    Отдали бы теперь в краткосрочную аренду.
    Ответить
    The Method Man
    1436611979
    Парень действительно заслуживает, как минимум, уважения. Человек ради футболки Барсы пожертвовал очень многими благоприятными аспектами: 1. В ПСЖ, согласно СМИ, зарплата была больше; 2. В Барсе наверняка будет игроком резерва первой необходимости, а в любом другом клубе, скорее всего, стал бы игроком основы; 3. Полугодичный пропуск матчей из за бана, что само по себе является серьезным, буксирющим адаптацию игрока, фактором; 4. Риск быть в опале у нового президента, если этого человека не будут звать Бартомеу. В ПСЖ же, из за вероисповедания суннитского толка Ислама, был бы в фаворитах владельцев клуба; 5. и последнее, не побоялся стать мишенью мадридской инквизиции в лице Атлетико и Реала. Это я все к тому, что убирая с чаши весов отличные спортивные данные Турана, в любом случае измерение будет в его пользу только лишь благодаря мужским качествам турка
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    GadzhiDAG
    1436733681
    пРИШЕЛ В БАРСУ ЧТОБЫ ПОБИТЬ НЕЙМАРА ЗА СМЕХ
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    GadzhiDAG
    1436733713
    Единстенный мужчина в барсе!!!
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    ologreds
    1694997638
    numo435286
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