Р-Спорт: Карпин – главный тренер армавирского «Торпедо»

Президент армавирского «Торпедо»известил общественность, что рулевым команды в новом сезоне ФНЛ будет«Валерий Георгиевич будет работать с тремя испанскими помощниками. Не могу озвучить срок контракта. Договориться с Карпиным было не очень сложно, ведь с ним решал вопрос о назначении лично– главный инвестор нашего клуба. Состав? Сейчас комплектуемся, заявляем футболистов», – сказал Гомлешко.Первый матч в ФНЛ «Торпедо» проведет в воскресенье, 12-го июля, против «Зенита-2» в гостях.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!