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    Р-Спорт: Карпин – главный тренер армавирского «Торпедо»

    Президент армавирского «Торпедо» Мурат Гомлешко известил общественность, что рулевым команды в новом сезоне ФНЛ будет Валерий Карпин.

    «Валерий Георгиевич будет работать с тремя испанскими помощниками. Не могу озвучить срок контракта. Договориться с Карпиным было не очень сложно, ведь с ним решал вопрос о назначении лично Олег Мкртчян – главный инвестор нашего клуба. Состав? Сейчас комплектуемся, заявляем футболистов», – сказал Гомлешко.

    Первый матч в ФНЛ «Торпедо» проведет в воскресенье, 12-го июля, против «Зенита-2» в гостях.

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    Источник: Р-Спорт

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    10.07.2015 11:02
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    Комментарии (135)
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    ФК Зенит всея Руси
    1436541870
    Ну и чем же, интересно, армавирское Торпедо провинилось?
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    пелеvin
    1436543559
    ...ну наконец-то валера нашел свою команду ) ...верим ! )
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    Павлюченко 13
    1436585907
    В элиту пробьются?:)
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    удав
    1436597195
    чемпионат в эти выходные начинается, а состав только формируется и тренер только пришел! похоже остается только \"Валераверить\"
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    Зенит 2015
    1436623235
    Учитывая что Карпин не в системе Спартака и он, при всей своей неоднозначности (а скорее всего из за неё), мне нравится то буду в ФНЛ, не в ущерб Тосно и Зенит 2, болеть за Армавир.
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    Sevastopol-www
    1436684318
    Сегодня будет первый матч
    Ответить
    Оливер Рольф
    1436698629
    Вале-ее-ее-ра)
    Ответить
    Clasicmonsta
    1436873757
    Карпин - герой России, кто забыл. Победный гол забил французам. Тогда еще зенитовец Панов здорово сыграл. Карпин имеет пробелы в тренерском мастерстве. Но вот в честности и храбрости ему не отказать. Вот Капелла - 930 лямов положил в карман и привет. А Карпин не таковский. Да, не Спиноза. Но старался всегда. Кроме того острослов своеобразный...
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    GoldPlayFIFARus9
    1437425651
    Он чё там,играет по схеме 6-4-0? 3 матча ноль забитых,ноль пропущенных
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    ologreds
    1694997638
    numo435279
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