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    Данни пропустит старт РФПЛ

    Получивший повреждение мышц задней поверхности бедра игрок «Зенита» Данни, скорее всего, пропустит старт нового сезона РФПЛ. Результаты медицинского обследования еще неизвестны, но, исходя из характера травмы, такое развитие событий вполне читается. Соответственно, португальца не будет и во встрече за Суперкубок России, которая состоится уже в воскресенье против московского «Локомотива».

    В РФПЛ же в 1-м туре санкт-петербургцы сыграют с московским «Динамо».

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    Источник: Sportbox.ru

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    10.07.2015 10:03
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    Комментарии (35)
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    ukrab
    1436515080
    с таким баблом можно ваще не играть, тряпка продажная
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    VIPded
    1436515656
    Лишь бы к ЛЧ восстановился!
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    Зенит это Халк
    1436516596
    Нам бы своих футболистов , питерцев в Зенит !
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    lampardd555
    1436518126
    Будет жалко если с бывшими не сыграет в 1 туре)
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    Chilahim
    1436518457
    грусть-печаль.
    Ответить
    112910415
    1436519542
    с годами подобное всё чаще
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    Fusion
    1436520960
    И ежу было понятно что невяляшка в наколках стеклянная, но только не рыжему ссыкундяю, ему подавай стадо легионеров...
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    roberto sanz
    1436525292
    не-зря-продлили-контракт
    Ответить
    REDWHITE_
    1436532668
    вовремя контракт подписал. Теперь до весны лечиться можно.
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    ologreds
    1694997638
    numo435274
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