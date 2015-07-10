Данни пропустит старт РФПЛ

Получивший повреждение мышц задней поверхности бедра игрок «Зенита» Данни, скорее всего, пропустит старт нового сезона РФПЛ. Результаты медицинского обследования еще неизвестны, но, исходя из характера травмы, такое развитие событий вполне читается. Соответственно, португальца не будет и во встрече за Суперкубок России, которая состоится уже в воскресенье против московского «Локомотива».



В РФПЛ же в 1-м туре санкт-петербургцы сыграют с московским «Динамо».



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