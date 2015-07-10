«Наполи» покупает игрока «Удинезе» Аллана

Футболист итальянского «Удинезе» Аллан, скорее всего. продолжит карьеру в «Наполи». Неаполитанцы заплатят за бразильца 10 миллионов евро. Кроме того, будут предусмотрены различные бонусные отчисления.



В минувшем сезоне «Серии А» Аллан провел 35 матчей и однажды забил.



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