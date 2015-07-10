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    «Наполи» покупает игрока «Удинезе» Аллана

    Футболист итальянского «Удинезе» Аллан, скорее всего. продолжит карьеру в «Наполи». Неаполитанцы заплатят за бразильца 10 миллионов евро. Кроме того, будут предусмотрены различные бонусные отчисления.

    В минувшем сезоне «Серии А» Аллан провел 35 матчей и однажды забил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2015 08:25
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    Комментарии (6)
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    George-CFC
    1436506852
    очень выгодный трансфер. Парнишка по мнению многих хорош в отборе и классно поддерживает атаку. Не распиарен от того и стоимость такая.
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    Bearded man
    1436506970
    В минувшем сезоне \"Серии А\" Аллан провел 35 матчей и однажды забил. Источник: http://soccer.ru/news/435268.shtml В минувшем сезоне Примеры мексиканец провел 29 матчей и однажды забил. Источник: http://soccer.ru/news/435264.shtml --------------------------------------------------- Может хоть речевые обороты менять будете?
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    Zenit-84
    1436507980
    Удачи Аллану
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    Карпати1963
    1436509858
    Удачі
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    Juventus21
    1436616770
    Удинезе вполне млгли бы и ценник в 20 млн евро вывесить. Очень перспективный игрок.
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    ologreds
    1694997640
    numo435268
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