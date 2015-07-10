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    Мовсисян не захотел возвращаться в США

    Нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян ответил отказом на предложение команды МЛС «Реал Солт-Лейк» перейти в ее стан. Об этом поведал технический директор клуба Крэйг Вайбель.

    «Этим летом Юра к нам не поедет. Мы с ним поговорили, и стало понятно, что теперь в России его все устраивает. В «Спартаке» произошла тренерская перестановка, новый специалист серьезно рассчитывает на Мовсисяна. Я рад за Юру, но, конечно, мы его ожидали увидеть у себя», – заявил функционер.

    Мовсисян выступал за «Реал Солт-Лейк» с 2007-го по 2009-й год.

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    Источник: Sports.ru

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    10.07.2015 07:16
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    Комментарии (69)
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    112910415
    1436516544
    пусть только попробует не заиграть!
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    Eddyson
    1436519647
    До закрытия трансферного окна время есть-постарайтесь все-таки его уговорить.
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    никита001
    1436519981
    Что и требовалось доказать.
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    3Алиев
    1436520133
    Юра не подведи, ждем от тебя хорошей игры, болельщик Спартака на протяжении 30 лет, считающий что футбол ни как не связан с национальностью. Хотя многие, к сожалению, на этом играют
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    makkie
    1436521494
    Раз остался - будь добр набирать форму и помогать команде. Хочется увидеть прежнего Мовсисяна, забивающего по 15 голов в сезоне. Нормальная такая в атаке конкуренция пока, лишь бы никто не поломался.
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    БСТ
    1436523133
    США не авторитет
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    TihonAlt
    1436531122
    ну хорошо коль так.
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    spartakus50
    1436550833
    Юра умеет забивать и, простите, бомжарикам и ишачкам)) Кто забыл - скоро вспомнит!
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    Mikhail40
    1436728241
    выбор правильный остаться в россии.в россии можно и заработать деньги и жить на широкую ногу(если дадут конечно).а в сша люди только и живут что бы заработать деньги.и будут работать до тех пор пока не заболеют или что то вроде а потом все что многими годами откладывали потеряют за короткое время и будут несчастливы.
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    ologreds
    1694997640
    numo435261
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