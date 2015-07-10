Мовсисян не захотел возвращаться в США

Нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян ответил отказом на предложение команды МЛС «Реал Солт-Лейк» перейти в ее стан. Об этом поведал технический директор клуба Крэйг Вайбель.



«Этим летом Юра к нам не поедет. Мы с ним поговорили, и стало понятно, что теперь в России его все устраивает. В «Спартаке» произошла тренерская перестановка, новый специалист серьезно рассчитывает на Мовсисяна. Я рад за Юру, но, конечно, мы его ожидали увидеть у себя», – заявил функционер.



Мовсисян выступал за «Реал Солт-Лейк» с 2007-го по 2009-й год.



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