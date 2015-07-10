Трансфер Касильяса в «Порту» на грани срыва

Переход вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса в «Порту» оставляет массу вопросов, хотя на днях сообщалось, что все детали улажены и уже в пятницу испанец переедет в Португалию. Однако «сливочные» и футболист по-прежнему не могут разрешить финансовые разногласия. В частности, нет понимания, кто будет платить за Касильяса налоги в новой стране. Кроме того, голкипер намеревается получать в «Порту» весь объем заработной платы, который бы получил в Мадриде на протяжении ближайших двух лет, что не совсем устраивает «Реал».



На 10-е июля было назначено прощание с Касильясом на «Сантьяго Бернабеу».



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