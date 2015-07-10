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    Трансфер Касильяса в «Порту» на грани срыва

    Переход вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса в «Порту» оставляет массу вопросов, хотя на днях сообщалось, что все детали улажены и уже в пятницу испанец переедет в Португалию. Однако «сливочные» и футболист по-прежнему не могут разрешить финансовые разногласия. В частности, нет понимания, кто будет платить за Касильяса налоги в новой стране. Кроме того, голкипер намеревается получать в «Порту» весь объем заработной платы, который бы получил в Мадриде на протяжении ближайших двух лет, что не совсем устраивает «Реал».

    На 10-е июля было назначено прощание с Касильясом на «Сантьяго Бернабеу».

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    Источник: Marca

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    10.07.2015 06:11
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    Комментарии (132)
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    Cri_Ro_7
    1436523762
    Да успокойтесь вы, Мадридцы, не гоните на Каса. Еще непонятно правда это или нет
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    hakuNJ
    1436524210
    Есть утверждение, что вратарь – это полкоманды. Я полностью солидарен с таким мнением потому что существует множество примеров где вратарь тащит команду вперед. Из последних примеров преобразование Барселоны и мне кажется ключевая роль здесь стоит именно в смене вратарской позиции конечно же вкупе с тренерскими способностями Луиса Энрике. Который является для меня лучшим тренером нежели Пеп Физрук Гвардиола, который тренируя Рому смог поставить ей красивый атакующий футбол с владением мяча, но к сожалению, не на долгий срок, и команда посыпалась в один момент, что не умоляет тренерского таланта Луиса. Я последние 6 лет каждое летнее трансферное окно желаю, чтобы Икер нашел себе другой клуб и на это меня подтолкнул Моуриньо, который обличил Икера совершенно в другом свете. Его плаксивые интервью + его апелляция судьям во время атак противника (он даже не пытался отбивать мяч двумя руками получалась патовая картина так как одной рукой он судье жестикулировал, а другой отбивать мяч пытался). Провал сборной Испании это яркий пример того как сдал Касильяс. Я верю, что с Де Хеей у нас получится забетонировать подступы к воротам и если уж забьют, то это будет не очередной ляп от капитана,а грамотные действия атакующей стороны.
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    Он-моя жизнь
    1436527593
    Почему именно Порту? Других вариантов не было?
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    СR7 REAL CR7
    1436528767
    Кас мог бы остаться в Реале!но,он не хочет сидеть в запасе!
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    JimmyKAN
    1436533970
    такими темпами икер может этот сезон на лавке в реале просидеть. реалу так даже выгодней будет, если он у них на лавке останется, а не в порту. з/п все равно реалу платить))
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    Александр Викторович
    1436537444
    Касильяс,как и Акинфеев,после рождения ребенка сдал!
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    3наток футбола
    1436539744
    Помню хет-трик этого парня в ворота Барсы на домашнем стадионе каталонцев Парк де Пренс.Тот матч закончился со счетом 11-1,как сейчас помню!
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    FCRM1
    1436549324
    Да лучше в МЛС или в Катар к Чави иди
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    Sevastopol-www
    1436684351
    Всё разрешилось: он перешёл в \"Порту\"...
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    ologreds
    1694997640
    numo435254
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