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    Йоветич может перейти в «Интер»

    Нападающий «Манчестер Сити» Стеван Йоветич может продолжить карьеру в миланском «Интере».

    По сообщению источника, клубы достигли достигли принципиальной договоренности о трансфере черногорца. Контракт будет рассчитан на 4 года. Стоимость перехода пока не известна.

    В прошлом сезоне нападающий провел 17 матчей в чемпионате Англии и забил 5 голов.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    10.07.2015 00:24
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    Комментарии (9)
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    Ялта
    1436478084
    Неужели в Милане снова будут добротные клубы?
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    caravanbashi
    1436479505
    Давно бы так, жаль что Жека не с ним, а в Рому.
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    kkomov
    1436480193
    гоняют порожняк
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    КиLLеr
    1436480392
    Уже подписали,после медобследования будет официалка,соккер как всегда тормозит.
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    VendeTTa06
    1436491627
    Фига се Интер грамотно затарился, качественно не дорого ещё бы Салаха и составчик просто бомбовый)) ещё бы тренера который сумеет их правильно использовать и будет у Юве проблемы с чемпионством
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    sir_Alex
    1436498061
    Пусть уже переходит
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    Z v e r o b o y
    1436504671
    хорошо
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    ologreds
    1694997640
    numo435248
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