Йоветич может перейти в «Интер»

Нападающий «Манчестер Сити» Стеван Йоветич может продолжить карьеру в миланском «Интере».



По сообщению источника, клубы достигли достигли принципиальной договоренности о трансфере черногорца. Контракт будет рассчитан на 4 года. Стоимость перехода пока не известна.



В прошлом сезоне нападающий провел 17 матчей в чемпионате Англии и забил 5 голов.





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