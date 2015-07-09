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    «Аугсбург» интересуется Кураньи

    Нападающий Кевин Кураньи может продолжить карьеру в немецком «Аугсбурге».

    Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ганновера». Напомним, что 33-летний форвард принял решение не продлевать контракт с московским «Динамо», чтобы вернуться на родину.

    Сейчас Кураньи тренируется с «Саарбрюккеном», выступающим в четвертой Бундеслиге.

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    Источник: Bild

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    09.07.2015 23:20
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    Комментарии (12)
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    pif57
    1436474082
    Аусбург- предпочтительней?
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    kkomov
    1436475198
    город небольшой, уютный - достойная команда чтобы встретить старость.
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    TY13R
    1436478179
    ну и зачем он им...
    Ответить
    Evgenii31
    1436485164
    зря
    Ответить
    sir_Alex
    1436498459
    Как вариант
    Ответить
    weinmar
    1436502926
    Для Кураньи варианта лучше не придумаешь!
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    Z v e r o b o y
    1436504802
    хорошо
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    Die Roten
    1436508671
    потянет ли бундеслигу.
    Ответить
    112910415
    1436514473
    не звонко
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    ologreds
    1694997640
    numo435244
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