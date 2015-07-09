«Аугсбург» интересуется Кураньи

Нападающий Кевин Кураньи может продолжить карьеру в немецком «Аугсбурге».



Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ганновера». Напомним, что 33-летний форвард принял решение не продлевать контракт с московским «Динамо», чтобы вернуться на родину.



Сейчас Кураньи тренируется с «Саарбрюккеном», выступающим в четвертой Бундеслиге.



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