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    «Севилья» подписала контракт с Коноплянкой

    "Севилья» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником «Днепра» и сборной Украины Евгением Коноплянкой.

    Соглашение рассчитано на 4 года и предусматривает отступные в 40 миллионов евро в случае, если другой клуб захочет приобрести игрока.

    В прошлом сезоне футболист провел 42 матча, в которых забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.




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    Источник: ФК «Севилья»

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    09.07.2015 22:20
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    Комментарии (137)
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    Риланд
    1436513273
    - Раньше людей отговаривали ехать в Турцию, потому что там много русских, а теперь советуют не грешить, потому что в аду русских еще больше. Евгений Коноплянка
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    Silva11
    1436513368
    слишком, слишком Коноплянка себя завысил. 40 млн никто не хочет платить. так что до конца контракта и снова на Украину. Хотя есть шанс спастись: Просто играй как Бог!
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    Forint
    1436513969
    Молодец! Кержакова я думаю он точно переплюнет :)
    Ответить
    нечитайло
    1436514617
    ну наконец то
    Ответить
    Ruhaaa
    1436515952
    Евгений очень сильный футболист и уверен он наведет шороха в Европе
    Ответить
    ARMENIAN
    1436518853
    удачи Женя)
    Ответить
    Зенит это Халк
    1436521851
    Россиян никто не подписывает , нет в России футболистов !
    Ответить
    makerdream
    1436527544
    Слюни и брызги на мониторе, обиженные глазки поклонников сборной кержакова доставляют)))))
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    iBragim2102
    1436608348
    42матча 15 гол+пас=40млн смех!
    Ответить
    ologreds
    1694997640
    numo435241
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