«Амкар» обыграл луганскую «Зарю»

Пермский «Амкар» обыграл «Зарю» из Луганска в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Бранко Йовичич, Брайан Идову и Александр Салугин.
Следующим соперником «Амкара» по контрольным матчам станет венгерский «Мезeкeвешд». Встреча пройдет 13 июля.
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