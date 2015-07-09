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    «Амкар» обыграл луганскую «Зарю»

    Пермский «Амкар» обыграл «Зарю» из Луганска в товарищеском матче на сборе в Австрии.

    Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Бранко Йовичич, Брайан Идову и Александр Салугин.
    Следующим соперником «Амкара» по контрольным матчам станет венгерский «Мезeкeвешд». Встреча пройдет 13 июля.

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    Источник: Р-Спорт

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    09.07.2015 21:31
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    Комментарии (59)
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    veretennikoff-gud
    1436471269
    Чемпион СССР, ныне бомж-клуб. Надеюсь скоро Заря с Шахтером вернутся к своим болельщикам!
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    skynet
    1436471715
    Заря из Луган_донии
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    Jarvis
    1436472248
    шахтер обыграл базель 3-1, где новость бомбардиры
    Ответить
    Cipolino
    1436472705
    Скоро перебьют ополченцы рагулей и вернутся зорька и шахтёр по домам.
    Ответить
    BoltCX
    1436475142
    В официальном поединке у Амкара не было бы шансов. Заря отличная команда.
    Ответить
    IKER-RAUL
    1436480495
    парашенко не запретил эту игру?)
    Ответить
    mat73
    1436500879
    Товарняк официалке рознь)))
    Ответить
    Akatsuki72
    1436505633
    Амкару проигрывают только сильные клубы, Заря - молодцы!)) Скорее бы звёздно-полосатых [Соблюдайте правила] в топку и домой!
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    нoГГано
    1436506175
    Под Луганском родился, в Бухаре простудился...мне не жалко одиноких, преждевременно седых
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    ologreds
    1694997642
    numo435237
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