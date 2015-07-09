Стаценко подтвердил свое назначение на пост генерального директора «Кубани»

Валерий Стаценко подтвердил, что сменит Евгения Муравьева на посту генерального директора ФК «Кубань».
«Да, я могу подтвердить эту информацию», прокомментировал ситуацию Стаценко, сообщает ТАСС.
В СМИ также появилась информация, что в клуб на пост спортивного директора возвращается Сергей Доронченко.
На что Стаценко ответил: «А вот это я подтвердить не могу».
На что Стаценко ответил: «А вот это я подтвердить не могу».
Стаценко уже работал в «Кубани» в 2007 году: сначала он входил в тренерский штаб, а затем занимал пост технического директора.
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