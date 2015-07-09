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    • Стаценко подтвердил свое назначение на пост генерального директора «Кубани»

    Стаценко подтвердил свое назначение на пост генерального директора «Кубани»

    Валерий Стаценко подтвердил, что сменит Евгения Муравьева на посту генерального директора ФК «Кубань».

    «Да, я могу подтвердить эту информацию», прокомментировал ситуацию Стаценко, сообщает ТАСС.
    В СМИ также появилась информация, что в клуб на пост спортивного директора возвращается Сергей Доронченко.
    На что Стаценко ответил: «А вот это я подтвердить не могу».
    Стаценко уже работал в «Кубани» в 2007 году: сначала он входил в тренерский штаб, а затем занимал пост технического директора.

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    Источник: ТАСС

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    09.07.2015 19:43
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    Комментарии (7)
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    112910415
    1436462260
    разброд и шатания
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    ДСА
    1436463422
    А вы, друзья, как не садитесь все ж в музыканты не годитесь.
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    морозз
    1436467542
    Шило на мыло...даже не знаю, пойдёт ли это на пользу Кубани!
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    fr3nd
    1436469516
    шило мыло ткачёва
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    sir_Alex
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