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    Состав «Тосно» пополнили Мухаметшин, Максимов и Байчора

    "Тосно» объявил о трансфере трех игроков.

    31-летний полузащитник Рустем Мухаметшин, с которым ранее расторгла контракт саранская «Мордовия», будет выступать в клубе из Ленинградской области под 9 номером.

    Также команда приобрела 23-летнего голкипера Эдуарда Байчору, перешедшего из «Кубани». Контракт рассчитан на 1 сезон.

    Еще одним новичком «Тосно» стал 20-летний полузащитник Иван Максимов, ранее выступавший за «Анжи-2». Соглашение также рассчитано на сезон 2015/16.

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    Источник: ФК «Тосно»

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    09.07.2015 19:23
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    Комментарии (21)
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    piercman
    1436459044
    изда спартаку!
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    ukrab
    1436459485
    тосно это заесь!
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    artem 81
    1436459925
    Хорошо усилились
    Ответить
    леша1106
    1436460025
    Тосно с таким составом всё что можно выйграет
    Ответить
    uran102
    1436460458
    Это хорошо...
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    russell-9
    1436462591
    Скоро не останется средств чтобы содержать команду и проект прикроют.Не в первый раз.
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    Franz Beckenbauer
    1436467660
    Мухаметшин из премьер лиги пришёл. Значит усиление. Ещё и 9 номер взял, вероятно фиерить собирается в ФНЛ.
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    рус фан
    1436483580
    Тосно в РПЛ собралось.
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    IKER-RAUL
    1436485390
    Успехов Тосно в след сезоне
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    ologreds
    1694997642
    numo435229
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