Состав «Тосно» пополнили Мухаметшин, Максимов и Байчора

"Тосно» объявил о трансфере трех игроков.



31-летний полузащитник Рустем Мухаметшин, с которым ранее расторгла контракт саранская «Мордовия», будет выступать в клубе из Ленинградской области под 9 номером.



Также команда приобрела 23-летнего голкипера Эдуарда Байчору, перешедшего из «Кубани». Контракт рассчитан на 1 сезон.



Еще одним новичком «Тосно» стал 20-летний полузащитник Иван Максимов, ранее выступавший за «Анжи-2». Соглашение также рассчитано на сезон 2015/16.



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