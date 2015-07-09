Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Ткачук подписал контракт с «Зенитом»

    Полузащитник Денис Ткачук подписал контракт с «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба.

    Игрок будет выступать за «Зенит – 2», однако при необходимости будет вызываться в состав первой команды. Соглашение рассчитано на один год.

    В ближайшее время Ткачук прибудет в расположение нового клуба и начнет подготовку к сезону. На поле он будет выходить под 31 номером.

    «Ощущения, конечно, только положительные, очень рад, что подписал контракт. Буду тренироваться и делать все для того, чтобы пробиться и в основной состав!», – сказал россиянин.

    В прошлом сезоне Ткачук выступал за «Крылья Советов».



    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2015 19:12
    Рекомендуем
    Комментарии (90)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Анжи-Арена05
    1436468476
    Зачем тебе Денис опять фнл?? В КС играл бы железно в основе плюс в ПЛ.
    Ответить
    kkomov
    1436469000
    мечта 95%футболистов лиги сбылась у Ткачука! удачи ему!
    Ответить
    Кабинетный Зенит
    1436469513
    Снова не русский
    Ответить
    pereletnii
    1436470814
    Только маме не разрешай себя подстригать больше
    Ответить
    kirjuhaaa
    1436476133
    Не понимаю логики парня... Остаться в Крыльях и играть железно в основе в РПЛ или играть с Зыряновым и детским садом в ФНЛ, откуда он только сбежал...
    Ответить
    preno
    1436480403
    Это не тот чел, который на бутылке пива САМАРА себя рекламировал одно время?
    Ответить
    amkarovec
    1436500789
    ...мимика какая-то кисловатая...в зенит-2 он по ходу дела точно не хотел...
    Ответить
    trouble
    1436519194
    Стригся видимо еще в Самаре...Не поверю, что среди молодых петербуржских воспитанников нет равных по силам этому гопарёнышу.
    Ответить
    GoldPlayFIFARus9
    1436522179
    Как по мне,лучше бы остался в КС,чем выступать за Зенит-2
    Ответить
    ologreds
    1694997642
    numo435227
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+