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    «Торпедо» получило лицензию для участия в ПФЛ

    Московское «Торпедо» получило лицензию для участия в первенстве ПФЛ. Об этом сообщил президент футбольного клуба Александр Тукманов.

    Москвичи по итогам минувшего сезона вылетели из Премьер-лиги и не смогли заявиться в ФНЛ из-за финансовых проблем. 30 июня руководство «Торпедо» обсудило со своим основным акционером – компанией ЗИЛ – будущее клуба, в результате чего было принято решение заявиться в ПФЛ, где москвичи будут играть в зоне «Центр».
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    Источник: Р-Спорт

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    09.07.2015 18:58
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    Комментарии (30)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Великолепный
    1436461134
    Торпедо, давай до свидания!
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    mat73
    1436463409
    Опять выиграют ПФЛ, затем за 2-3 года ФНЛ, и дай Бог вернутся в Вышку))) Но нафига такие мучения каждый раз, нельзя чтоли всерьез заняться клубом сразу??
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    artemka451
    1436464941
    ахаххахахаххаххахахахахха Педо гуд бай!!!!!!!
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    Мигалков
    1436465493
    ПФЛ это еще ничего. Бывало и хуже. Статус профессионального клуба теряли. Спасибо всем кто нас поддерживает. Ну а недоброжелателям.. Кончиту Вурст вам в жены!
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    Vector
    1436465801
    обсудило со своим основным акционером - компанией ЗИЛ - будущее клуба И случился пожар...
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    alexproff
    1436466924
    Там им подходящее место. С такой жидкой армией болел в Премьере они смотрятся как бедные родственники
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    морозз
    1436467121
    Искренне рад за Торпедо, клуб Стрельцова не должен исчезнуть из нашего футбола!
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    Старый Пью
    1436470862
    Пожар на ЗИЛе - это быдлофанов рук дело? Или так, совпадение?
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    pashkov-vitaly2011
    1436475113
    Опустилось \"Торпедо\" дальше некуда, а ЗИЛ - ещё дальше...
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    ologreds
    1694997642
    numo435226
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