«Торпедо» получило лицензию для участия в ПФЛ

Московское «Торпедо» получило лицензию для участия в первенстве ПФЛ. Об этом сообщил президент футбольного клуба Александр Тукманов.

Москвичи по итогам минувшего сезона вылетели из Премьер-лиги и не смогли заявиться в ФНЛ из-за финансовых проблем. 30 июня руководство «Торпедо» обсудило со своим основным акционером – компанией ЗИЛ – будущее клуба, в результате чего было принято решение заявиться в ПФЛ, где москвичи будут играть в зоне «Центр».

