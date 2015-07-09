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    «Ростов» погасил задолженности перед футболистами

    «Ростов» погасил задолженности перед своими футболистами по зарплате и премиальным. Об этом сообщил вице-президент клуба Александр Шикунов.

    Ранее РФС не выдал ростовчанам лицензию на сезон-2015/16 из-за имеющихся долгов. После заседания апелляционного комитета РФС «Ростов» получил право выступать в РФПЛ с условием погашения остатка задолженности до 5 июня. Затем стало известно, что РФС запретил клубу регистрировать новых игроков, а также ограничил заявку на сезон до 18 человек. Клуб должен был до 1 июля погасить все долги, чтобы получить возможность сделать полноценную заявку на сезон.

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    Источник: Р-Спорт

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    09.07.2015 17:42
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    морозз
    1436454702
    Пожелаю больше в таковую долговую яму не попадать, удачи!
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    Viktor41
    1436455223
    Прокручивали зарплату футболистов? Интересно, какой процент получился?
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    uwasee
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    Таганский
    1436459693
    Ну наконец-то, это хорошо..
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    ЮГ РОССИИ
    1436460727
    Надеемся что и впредь зарплату будут платить вовремя!Вперёд Ростов! Бердыев верим в тебя!
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    Dimas77
    1436464833
    В среду взорвём трансферный рынок!
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    redbluegorsk
    1436466863
    Приятно!
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    Z v e r o b o y
    1436505279
    хорошо
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    Rusti
    1436514068
    Молодцы!
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    ologreds
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