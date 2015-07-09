«Ростов» погасил задолженности перед футболистами

«Ростов» погасил задолженности перед своими футболистами по зарплате и премиальным. Об этом сообщил вице-президент клуба Александр Шикунов.

Ранее РФС не выдал ростовчанам лицензию на сезон-2015/16 из-за имеющихся долгов. После заседания апелляционного комитета РФС «Ростов» получил право выступать в РФПЛ с условием погашения остатка задолженности до 5 июня. Затем стало известно, что РФС запретил клубу регистрировать новых игроков, а также ограничил заявку на сезон до 18 человек. Клуб должен был до 1 июля погасить все долги, чтобы получить возможность сделать полноценную заявку на сезон.





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