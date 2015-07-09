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    • Кобелев:» Останется ли Черчесов в «Динамо»? Спросите у руководства»

    Кобелев:» Останется ли Черчесов в «Динамо»? Спросите у руководства»

    Спортивный директор московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал итоги завершившегося совета директоров клуба:

    – Все прошло довольно позитивно. Решали спортивные вопросы.
    – Черчесов останется главным тренером «Динамо»?
    – Об этом лучше спросите руководителей клуба.
    – Клуб подпишет контракты с Дьяковым и МВила?
    – Об этом лучше узнать у Станислава Саламовича.
    – Судьба Денисова в «Динамо» решена?
    – Я уже не раз говорил, что основной состав и дубль находятся на сборах. Все решения будут приниматься, когда команда соберется на базе в Новогорске, — сказал Кобелев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2015 17:25
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    Комментарии (67)
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    redbluegorsk
    1436468709
    Темнит Кобелев...
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    PATRIOT1965
    1436470116
    Стас уходи сам,все равно Кобелев\"поможет\" это сделать.
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    PATRIOT1965
    1436470173
    Кобелев спец по договорнякам.)))
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    kkomov
    1436470266
    сказал все и ни о чем!
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    suiw
    1436472430
    - А Вы,Александр Николаевич, долго будете спортдиректором? -Спросите у Денисова
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    Cynic
    1436481317
    Кобелев: Ничего не вижу ничего не слышу Ничего не знаю ничего никому не скажу © смысл таких интервью?
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    Z v e r o b o y
    1436505326
    хорошо
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    trouble
    1436521730
    Под спайсами был на совещании видимо
    Ответить
    Dynamite1923
    1436523020
    Зачем столько директоров непонятно. Уж лучше пусть будет один, который во всем разберется и на все вопросы ответит.
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    ologreds
    1694997642
    numo435220
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