Кобелев:» Останется ли Черчесов в «Динамо»? Спросите у руководства»

Спортивный директор московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал итоги завершившегося совета директоров клуба:

– Черчесов останется главным тренером «Динамо»?

– Об этом лучше спросите руководителей клуба.

– Клуб подпишет контракты с Дьяковым и МВила?

– Об этом лучше узнать у Станислава Саламовича.

– Судьба Денисова в «Динамо» решена?





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: – Я уже не раз говорил, что основной состав и дубль находятся на сборах. Все решения будут приниматься, когда команда соберется на базе в Новогорске, — сказал Кобелев.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

– Все прошло довольно позитивно. Решали спортивные вопросы.