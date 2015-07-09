Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Порту» увеличит зарплату Касильяса

    Португальский «Порту» готов увеличить зарплату Икера Касильяса до 3,5 млн евро в год в случае перехода голкипера из мадридского «Реала». Ранее сообщалось, что португальцы предлагают стражу ворот оклад в 2,5 млн евро.

    Напомним, Касильяс практически согласовал условия перехода, а «сливочные» готовы отпустить своего голкипера бесплатно, но при этом Икер не хочет терять в зарплате около 15 млн евро, которые, по его мнению, должен компенсировать «королевский клуб». Таким образом, сумма требуемая Касильясом у «Реала» снизится до 11 млн евро.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2015 14:41
    Рекомендуем
    Комментарии (73)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    нечитайло
    1436455153
    разберуться
    Ответить
    АнДрЮхА 21
    1436457333
    не в деньгах счастье, куда он уже зажрался
    Ответить
    Madridist-m
    1436457496
    Недостоин и лишнего ляма.
    Ответить
    uwasee
    1436457784
    Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma
    Ответить
    Madridist-m
    1436457861
    Как же присосался этот Икер....Лопес был гораздо круче него и тихо мирился с зарплатой 1.5 лямов евро не сказав и слова ушел. А Этот присосался,уже 3 года не уровень Топ клуба,а все равно играет благодаря Пересу. Перес достал доить этого \"бедненькую легенду\",после его требований,нужно как минимум пиньком под зад выкинуть.
    Ответить
    baltazor
    1436458323
    Когда уже эта эпопея с Касильясом-то закончится? Расставание с Реалом у него какое-то уж слишком долгое...
    Ответить
    orbit22rus
    1436459625
    А запятые расставлять не учили редакторов?
    Ответить
    sk1nface
    1436470258
    Лирика...)
    Ответить
    Die Roten
    1436510896
    привыкли некоторые игроки к большим деньгам.трудно придется жить на 2.5 млн конечно.очень трудно.))
    Ответить
    ologreds
    1694997644
    numo435210
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+