Армавирское «Торпедо» прошло лицензирование для участия в первенстве ФНЛ

Армавирское «Торпедо» прошло лизензирование и сыграет в первестве ФНЛ в сезоне 2015-16 годов. Ранее клуб отказывался от участия в турнире, но нашел спонсоров и заявил о желании принять участие в чемпионате.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

6 июля «Торпедо» проходило внештатную процедуру лицензирования, но вопрос был отложен до 9 июля, ввиду долгов клуба по зарплате. В первом туре первенства ФНЛ «Торпедо» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом-2».Напомним, что сегодня появилась информация о назначенииглавным тренером армавирцев.