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    • Армавирское «Торпедо» прошло лицензирование для участия в первенстве ФНЛ

    Армавирское «Торпедо» прошло лицензирование для участия в первенстве ФНЛ

    Армавирское «Торпедо» прошло лизензирование и сыграет в первестве ФНЛ в сезоне 2015-16 годов. Ранее клуб отказывался от участия в турнире, но нашел спонсоров и заявил о желании принять участие в чемпионате.

    6 июля «Торпедо» проходило внештатную процедуру лицензирования, но вопрос был отложен до 9 июля, ввиду долгов клуба по зарплате. В первом туре первенства ФНЛ «Торпедо» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом-2».

    Напомним, что сегодня появилась информация о назначении Валерия Карпина главным тренером армавирцев.

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    Источник: Р-Спорт

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    09.07.2015 14:01
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    Комментарии (14)
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    mr ReDeviL
    1436440440
    отличная новость и очень радует, что название клуба оставили. Все же название это история! Поздравляю всех армавирцев! )
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    New_Look
    1436442291
    внезапно!!!
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    eaguar
    1436443225
    Вот и хорошо .
    Ответить
    mat73
    1436446097
    Ну и хорошо. Больше команд хороших и разных!
    Ответить
    Старый Провинциал
    1436446461
    Про кабинеты, о чем так любят рассуждать некоторые не шибко грамотные представители (не)парнокопытных;))) Вопрос: На основании чего Спартак-2 был переведен в прошлом году из зоны Центр 2-го дивизиона в зону Запад? И в каких кабинетах это решалось? Почему не по спортивному принципу? Для справки неграмотным в делах 2-й лиги - зона Центр значительно сильнее по составу, чем зона Запад и Спартаку-2 выйти оттуда в ФНЛ было проблематично... Поэтому Федун и придумал такой хитрый план и провернул его в \"московских кабинетах\". Может, отменим это кабинетное решение и вернем Спартак-2 в зону Центр 2-й лиги? ;))))))))))
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    polc80
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    Fc_Baikal
    1436448656
    20 команд теперь,нормуль) Иркутск натянет Валерона и его торпедо) Специально схожу на этот матч)
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    cpartak60
    1436451123
    торпедо будет чемпионом россии !
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    uwasee
    1436458169
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    ologreds
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